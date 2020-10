Freiheitspreis wird erst 2021 vergeben

Brandenburg/H

Aufgrund der aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin und Brandenburg wurde die offizielle Verleihung des Brandenburger Freiheitspreises 2020 an Pfarrerin Beatrix Spreng am kommenden Sonntag im Brandenburger Dom abgesagt, das meldete am Nachmittag Dom-Kurator Cord-Georg Hasselmann. Er betont: „Wir wollen keinen Anlass dazu geben, dass sich das Corona-Virus noch weiter verbreitet.

Der Termin wird auf das nächste Jahr verschoben.“ Der Freiheitspreis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 15000 Euro dotiert. Der Preis geht, wie die MAZ in der Vorwoche berichtete, an Beatrix Spreng. Die gebürtige Nordhessin entschied sich vor 26 Jahren, ihre Arbeit bei der Aktion Sühnezeichen gegen eine Pfarrstelle im uckermärkischen Joachimsthal einzutauschen.

In der Schorfheide gaben Jugendliche mit Glatzen den Ton an. Auf dem Campingplatz wurden Baseballschläger ohne Bälle verkauft, selbst in den Köpfen der Konfirmanden spukte die Vision „einer national befreiten Zone“.

Pfarrerin Spreng begnügte sich nicht mit Predigten. „Mit meinem Mann beschloss ich, die Talente dieser Jugendlichen und somit ihr Selbstwertgefühl zu stärken“, sagte sie vor einigen Tagen in der Vertretung des Landes Brandenburg in Berlin, als die Preisverleihung an sie offiziell verkündet wurde. Sie gründeten Bands, Tanz- und Sportgruppen. Sie trafen in Berlin-Kreuzberg Gleichaltrige mit Migrationshintergrund. Spreng gewährte 17 Flüchtlingen Kirchenasyl.

Der handfesten, bescheidenen Frau wird dann im kommenden Jahr im Dom zu Brandenburg der mit 15 000 Euro dotierte Brandenburger Freiheitspreis zuerkannt. Er wird alle zwei Jahre unter Federführung des Domstifts Brandenburg vergeben und steht jedes Mal unter einem Freiheits-Motto. Schirmherr des Preises ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In diesem Jahr sollte seine Frau Elke Büdenbender die Laudatio halten. Aus über 50 Vorschlägen entschied zuvor eine Jury, dass die Arbeit von Beatrix Spreng dem Anspruch „Demokratie leben – gegen den Populismus“ am nächsten kommt.

