Sie planen Aktionen und ziehen für den Klimaschutz auf die Straße: Emma Kiehm (15) und Otto Richter (19) sind für Fridays for Future in Brandenburg aktiv. Im MAZ-Interview blicken die Neuruppinerin und der Potsdamer auf ein besonderes Jahr für die Bewegung zurück – und sprechen über ihre Pläne für 2021.

Seit mehr als zwei Jahren kämpfen Sie für mehr Klimaschutz – 2020 war jedoch vieles anders. Hat die Corona-Krise das Thema in den Köpfen verdrängt?

Kiehm: Ich würde sagen, innerhalb der Klimabewegung oder bei den Menschen, die die Dringlichkeit der Klimakrise verstanden haben, ist es nicht in den Hintergrund gerückt. In den Medien ist es in den Hintergrund gerückt. Aber die Klimakrise wird mit jedem Tag schlimmer und ist noch genauso real wie vor Corona.

Haben Sie das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür allgemein weniger geworden ist? Oder dass das Thema als weniger dringend angesehen wird?

Richter: So würde ich das nicht sagen. Ich denke schon, dass manche Leute momentan einfach andere Sorgen haben. Man muss natürlich verstehen, dass Leute um ihre Existenz bangen. Aber gleichzeitig gibt es ganz viele Menschen, die immer noch aktiv sind und weiter für den Klimaschutz kämpfen. Gerade als es losging mit dem Lockdown gab es ja Freudenschreie, dass wir jetzt die Chance haben, die Gesellschaft umzubauen. Das kam meines Erachtens nicht nur aus der Klimabewegung: Es haben sich viele gefreut, was es da an Umdenken gab, etwa was Regionalität und das Brechen von Wertschöpfungsketten angeht. Viele sind im Sommer ja auch aufs Fahrrad umgestiegen. Ich denke schon, dass das Thema überall war.

Durch die Pandemie fuhr die Produktion teilweise runter, gleichzeitig nutzten aber viele ihr Auto häufiger. War die Corona-Krise – rein aus der Umweltperspektive – eher Fluch oder Segen?

Kiehm: Was das Klima angeht: Natürlich wurde die Wirtschaft teilweise zurückgefahren, aber das ging wieder hoch, als die Fallzahlen im Sommer sanken. Dennoch steigen die CO2-Emissionen immer weiter an. Wenn also jetzt jemand sagt, das Klima wurde wegen Corona gerettet, stimmt das einfach nicht. Wir haben dadurch nicht einfach so nebenbei die Klimakrise bewältigt.

Richter: Die jährlichen CO2-Emmissionen sind ja auch nicht der einzige Faktor, sondern es geht um das Gesamtbudget, das immer weiter ausgeschöpft wird. So eine kleine Pause hat uns vielleicht noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen verschafft, aber eigentlich nicht merklich.

In Brandenburg haben wir seit mehr als einem Jahr die Kenia-Koalition, die Grünen sind Teil der Regierung. Wenn Sie eine erste Bilanz ziehen: Was lief gut, woran fehlt es noch?

Richter: Es ist definitiv zu wenig passiert. Natürlich muss man auch sagen: Es ja nicht nichts passiert. Aber wir merken schon, dass es definitiv auch unseren Druck braucht. Inzwischen ist die Landesregierung an einem Klimaplan dran und hat sich sogar für einen Nachhaltigkeitsbeirat stark gemacht. Aber das muss mich sich genauer ansehen. So ein Beirat existierte bereits, wurde abgeschafft und jetzt zieht es sich über ein Jahr. Eine Legislaturperiode ist immer zeitlich begrenzt und wenn eine solche Sache dann ein Jahr dauert, finden wir das einfach katastrophal. Natürlich ist aber das, was passiert ist, insgesamt positiv zu bewerten. Es geht allerdings nur schleppend voran.

Was müsste denn auf Landesebene passieren?

Kiehm: Die Regierung müsste dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen, die sich die Bundesregierung durch Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens gesetzt hat. Natürlich ist Brandenburg nur ein Bundesland. Dennoch sollte man, so gut es geht Emissionen reduzieren. Wie es gemacht wird – das ist nicht die Aufgabe von Fridays for Future. Wir sind weder Wissenschaftler*innen noch Politiker*innen. Wir erinnern nur die Politik daran, dass sie selbst bisher ganz schön versagt hat.

Richter: Es ist ja nicht so, dass die Ideen fehlen. Die Politik fragt uns ja, was man tun kann. Und wir haben für Brandenburg einen Forderungskatalog vorgelegt, in dem Maßnahmen ausgeführt sind. Es gibt Wissenschaftler*innen, die schon häufiger - sogar schon für ganz Deutschland – Klimapläne entwickelt haben. Da steht auch für jedes Bundesland genau drin, was eigentlich umgesetzt werden müsste. Und genau für diese Beratung gibt es ja auch die Beiräte, weshalb ich es noch weniger verstehe, warum sich deren Einrichtung über mehr als ein Viertel der Legislaturperiode zieht.

Wie blicken Sie denn auf das Jahr 2021: Was für Pläne, Ideen und Ziele hat Fridays for Future in Brandenburg?

Kiehm: Was den Aktivismus angeht, müssen wir uns natürlich an die Umstände der Pandemie anpassen. Das haben wir ja bereits bei allen Aktionen in den vergangenen Monaten gemacht. Es muss coronakonform sein – kann also digital sein oder auch eine Aktion, bei der man sich nicht zu nahe kommt. Denn die Klimakrise wird mit jedem Tag größer und immer wichtiger. Und natürlich werden wir 2021 weitermachen müssen. Vor allem mit der anstehen Bundestagswahl, die ist superwichtig.

Richter: Wenn der Bundestag in der nächsten Legislaturperiode nichts tut, Klimaschutz nicht schon im Wahlprogramm verankert ist, dann können wir ganz viele Sachen einfach aufgeben. Deswegen legen wir jetzt in Kürze los und geben nochmal alles, um ihn fest zu verankern.

Soll es jetzt, wenn Aktionen auf der Straße weniger möglich sind, mehr um die parlamentarische Arbeit geht? Von der Straße in die Parlamente sozusagen?

Richter: Unser Platz ist nicht in den Parlamenten, das ist nicht die Rolle einer Klimabewegung. Mit außerparlamentarischer Arbeit können wir präziser auf die Themen eingehen, mit denen wir uns auskennen und dort den Druck verstärken. Dass sich einzelne von uns auch in die Politik und die Parlamente wagen, ist natürlich wichtig, geschieht aber aufgrund privater Entscheidungen und ist kein Modell für die gesamte Bewegung. Wir nutzen alle außerparlamentarischen Chancen, die sich uns bieten.

