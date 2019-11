Klimaaktivisten wollen Lausitzer Kohlerevier blockieren

Potsdam

Aktivisten der Gruppe Ende Gelände wollen am letzten Novemberwochenende Infrastruktur in Tagebauen in der Lausitz blockieren. Zusammen mit dem Bündnis Fridays for Future wolle man am Freitag, dem 29. November erneut großflächig für das Klima streiken. Am darauf folgenden Samstag soll dann „Kohleinfrastruktur im Lausitzer Braunkohlerevier“ blockiert werden. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung beider Gruppen am heutigen Freitag hervor.

Schüler von Fridays for Future sollen bei Blockade mitmachen

Dabei wird explizit erwähnt, dass sich auch Schüler der Fridays-for-Future-Demonstrationen der Blockade anschließen wollen. Fridays for Future ruft zudem zeitgleich zu einer Demonstration im Kohlerevier auf.

Ob Bagger besetzt werden oder der Betrieb anderweitig aufgehalten werden soll, wurde noch nicht bekannt. Das genauere Vorgehen soll am kommenden Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erläutert werden. „Alle reden über die Klimakriese, aber real passiert: Nichts“, heißt es in der Erklärung. Den Aktivisten bliebe deswegen nichts anderes übrig, als Klimagerechtigkeit selbst in die Hand zu nehmen, erklärte die Ende-Gelände-Pressesprecherin Nike Mahlhaus. Neben dem Lausitzer Revier soll am gleichen Tag auch das Leipziger Revier blockiert werden.

Von Ansgar Nehls