Innenstadt

Die Schüler der Aktion „ Fridays for Future“ haben am Montagabend vor dem Landtag ihr Aktions- und Protestcamp aufgeschlagen. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl am Sonntag, 1. September, will die Bewegung noch einmal „laut sein“ und die Politik zum Umdenken bewegen.

„ Fridays for Future“ fordert die Landesregierung dazu auf, deutlich mehr für den Klimaschutz zu tun und spricht sich in einer Mitteilung „für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens sowie des 1,5‑Grad-Ziels“ aus. „Die Gesellschaft und Politik von heute darf nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben“, heißt es weiter.

Politik und Miteinander

Das Protestcamp, das am Montagabend in einem Plenum eröffnet wurde, wird bis Freitag für alle Interessierten im Lustgarten neben dem Landtag offen sein. Den Abschluss wird die Demonstration am Freitag und ein Konzert bilden. Sebastian Liesecke, Mit-Organisator des Camps sieht in dem fünftägigen Protestcamp nicht nur eine Botschaft an die Politik, sondern auch ein Miteinander der Bewegung.

Ökotoiletten mit Stroh, selbstgebaute Duschen, eine vegane Küche: Zur Eröffnung des Protestcamp hat die MAZ einen Rundgang gemacht. So leben die Schüler und Schülerinnen im Lustgarten.

Ab Dienstag bietet die Bewegung mehrere Workshops für junge und erwachsene Menschen an. „Wir wollen Impulse zu der Frage geben, wie wir eigentlich leben wollen, aber auch auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen“, sagt der 23-Jährige Liesecke. Dafür kann sich jeder Workshop-Teilnehmer aus zehn Referenten drei heraussuchen und sich 30-minütige Vorträge anhören. Zwölf Schulen mit etwa 650 Schülern hätten sich dafür schon angemeldet.

Zehn Referenten zu Umweltthemen

Am Mittwoch wird Cordine Lippert, von der Potsdamer Koordinierungsstelle Klimaschutz den Masterplan „100% Klimaschutz“ der Landeshauptstadt vorstellen. Andere Referenten sprechen zum Beispiel zu der Frage, wie viel Fläche ein Mensch braucht, um sich zu ernähren oder wie eine Gesellschaft auch wirtschaftlich mehr zum Gemeinwohl beitragen kann.

Liesecke ist es wichtig, dass im Camp auch viel selbst gemacht wird. Aus diesem Grund gibt es Kochkurse und einen Workshop zum „Selbermachen statt Kaufen“. Wer selbst eine nachhaltige Idee hat, könne auch einen der freien Stände im Camp nutzen. Ein Tauschladen für Kleidung hat das schon genutzt.

So ist das Camp organisiert

Die 14-jährige Lea Kampe war auch an der Organisation des Camps beteiligt. „Es ist echt toll, dass wir es wirklich geschafft haben“, sagt sie. Die Aufregung, aber auch Vorfreude sei groß. Für ein gutes Miteinander hat die Bewegung im ersten Plenum die Regeln des Camps und der Polizei vorgestellt.

Sie einigten sich mit Handzeichen auf die Werte Ehrlichkeit, Respekt und eine Feedbackkultur. Ebenso bleibt das Camp mit sieben Gemeinschaftszelten rauch-, alkohol- und drogenfrei. Im Sicherheitskonzept ist eine Nachtwache und eine direkt Leitung zur Polizei am Hauptbahnhof inbegriffen.

Die Bewohner des Camps versuchen möglichst umweltfreundlich zu leben und haben Ökotoiletten, selbstgebaute Duschen und eine Küche zum nachhaltigen und veganem Kochen aufgestellt. Die Kosten in Höhe von 5000 Euro trägt die bundesweite „ Fridays for Future“-Bewegung, die sich über Spenden finanziert.

Von Jan Russezki