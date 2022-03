Potsdam

Am Ende ist er irgendwie traurig. Und es drängelt die Sehnsucht nach etwas Neuem, Erfreulicherem. „Ich glaube, das war’s jetzt“, sagt Friedrich Liechtenstein. Der endgültige Bruch? Oder doch eine Versöhnung mit einer Vergangenheit, die ohnehin nicht vergehen will? Nochmalige Rückkehr – vorerst nicht geplant.

Podcast über Eisenhüttenstadt

„Wir waren zwei Tagesreisen vom Badeschloss entfernt, als durch ein verbotenes verbotenes verbotenes ruckartiges Zurückwenden, durch eine Drehung aus der Schulter, der gesamte bereits zurückgelegte Weg wieder vor uns lag“, singt der Entertainer auf seinem 2014 veröffentlichten Album „Bad Gastein“. Friedrich Liechtenstein hat diese Drehung vollzogen und ist zurückgekehrt, ganz an den Anfang, zu seinen biografischen Wurzeln in Stalinstadt, der sozialistischen Vorzeigestadt der DDR von einst – heute Eisenhüttenstadt, ein Ort, der gegen Bevölkerungsschwund und Verfall ankämpft. Eine Stadt, die versucht, sich neu zu erfinden.

Liechtenstein, Jahrgang 1956, heißt eigentlich Hans-Holger Friedrich und hat hier seine Kindheit verbracht. Darüber hat er jetzt einen Podcast gemacht, der vom 21. März an im RBB Kulturradio ausgestrahlt wird: „Liechtenstein in Stalinstadt“. In fünf Folgen nimmt er die Hörer mit in die Aufbruchszeit der frühen DDR, erzählt vom Leben in einer sozialistischen Musterarchitektur, dem langsamen Zerbröseln der Utopie vom besseren Deutschland bis zum Mauerfall und reflektiert die Zeit des ökonomischen Niederganges von 1989 bis heute.

Die Stadt hat Liechtenstein geprägt

Bereits im Alter von 16 Jahren ist er aus Hütte abgehauen. Ging nach Frankfurt (Oder), wo er eine Lehre als Koch absolvierte. Später war er Puppenspieler, Schauspieler und Theaterregisseur. Seit 2003 nennt er sich Friedrich Liechtenstein, arbeitet als Performer, Entertainer und Elektro-Pop-Musiker. Einem breiten Publikum ist er durch seinen Song „Supergeil“ in der Edeka-Werbung bekannt.

Friedrich Liechtenstein ist eine Kunstfigur. Mit dem realen Hans-Holger Friedrich hat sie nicht so viel zu tun. Insofern war die Rückkehr nach Eisenhüttenstadt ein gewagtes Experiment für den Künstler. Es hat ihn genötigt, diese coole Kunstfigur wenigstens ein Stück weit zu verlassen, wie er kürzlich einräumte. Denn diese Stadt habe bei ihm ihre Spuren hinterlassen. „Das hat mich geprägt“, sagt er mehrfach in dem Podcast.

Aber was bedeutet das? Wie viel von seiner Jugend muss man ein Leben lang mit sich rumschleppen? Was kann man abschütteln? Und welche Erlebnisse und Episoden werden dabei nachträglich verklärt? Das ist die spannende Frage, auf die der Podcast mehrfach zurückkommt.

Wohnkomplex III – mitten rein ins Leben

Dafür begibt sich der Performer rein ins reale Leben. Zwischen die Gebäude des Wohnkomplexes III, wo Liechtenstein als Kind gewohnt hat. Vor die nahegelegene ehemalige Polytechnische Oberschule Wilhelm Pieck. „Hier bin ich zur Schule gegangen“, erzählt er und man hört das Klicken der Spiegelreflex-Kamera der Fotografin Jennifer Endom. Denn das ist der Plot der Geschichte. Liechtenstein erzählt, Endom fragt nach und fotografiert. So spazieren die beiden durch Eisenhüttenstadt und begegnen hin und wieder Bewohnern der Stadt, die ihre eigenen Sicht kundtun. Eine Spurensuche, gespickt von Hoffnungen und Enttäuschungen.

Eisenhüttenstadt – superschön. Liechtenstein erinnert sich an eine wunderbare Kindheit in einer Stadt, in der die Utopie einer sozialistischen Zukunft in Stein gemeißelt schien. Eine junge Stadt, in die die Menschen strömten, um im Stahlwerk, dem „Eisenhüttenkombinat Ost“ zu arbeiten. Ein Stadt, in der anfangs niemand ein Auto brauchte, weil alles, was man benötigte in der Nähe war – Clubs, Kaufhallen, Schulen, Kindergärten. Eine neue, moderne Welt, die am Reißbrett geplant und ab 1951 entstanden war.

Die Utopie von der klassenlosen Gesellschaft

„Eine ausgedachte Stadt“, wie Liechtenstein bemerkt. Aber schön, superschön. Vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Denn schon bald gab es etwas noch Schöneres. Den Westen. „Mit 13 Jahren“ – also Mitte der 60er-Jahre – „war das Kind in den Brunnen gefallen“, sagt Liechtenstein über das Projekt Sozialismus in seiner Heimatstadt.

Der Podcast „Liechtenstein in Stalinstadt" wurde vom RBB in Zusammenarbeit mit dem Museum „Utopie und Alltag" in Eisenhüttenstadt produziert. Die erste Folge des Fünfteilers startet am 21. März um 19 Uhr im RBB-Kultur-Radio.

Der Entertainer wählt einen ungewöhnlichen Weg, um die Geschichte des Niedergangs der DDR und seiner Heimatstadt zu erzählen. Er schildert sie als eine Geschichte der Verklärungen, der fantasierten Projektionen des nicht Erreichbaren. War es zunächst die Utopie der klassenlosen Gesellschaft, dann später der Traum vom Konsumparadies des Kapitalismus. Staatliche Repression sind für ihn, der selbst in den 80er-Jahren vergeblich von der Stasi angeworben wurde, kaum ein Thema. Warum aus Stalinstadt 1961 Eisenhüttenstadt wurde, bleibt außen vor. Spricht hier der Privatmann Hans-Holger Friedrich oder doch eher die Kunstfigur Friedrich Liechtenstein? Was ist hier Performance, was persönliche Biografie? Liechtenstein tänzelt durch einen Graubereich dazwischen.

Genauso wie heute die USA verteufelt und zugleich bewundert würden, sei das damals eben mit der BRD gewesen, sagt er. Und so habe schon in den 60er-Jahren die Zeit des Nörgelns und des Meckerns begonnen. Nicht zu unrecht, wohl gemerkt, denn in den Betrieben standen die Maschinen wegen Materialmangel immer häufiger still. Das System lief einfach nicht rund. Eisenhüttenstadt taugte schon lange nicht mehr als Sehnsuchtsort. Und schließlich fiel die Mauer.

Nach 1989 zurück auf Null

Auch das „superschön“. Für Liechtenstein ein neuer Aufbruch. Und für Eisenhüttenstadt? Der Absturz. Das Stahlwerk konnte nur mit Mühe und viel weniger Jobs gerettet werden. Die Folge: Arbeitslosigkeit. Die Menschen wanderten ab. Von 53 000 Einwohnern Ende der 80er-Jahre sind bis heute noch 23 000 geblieben. Die ersten Plattenbauten wurden gesprengt. Die Jungen verließen die Stadt, um im Westen zu arbeiten. Die Alten zogen hinterher. Auch Liechtensteins Eltern sind heute in Bielefeld begraben. Und trotzdem wird die einst so missliebige Vergangenheit heute von vielen verklärt. War die DDR am Ende doch superschön?

Der Performer steht in der einstmals ersten SB-Kaufhalle der DDR in der Saarlouis-Straße in Eisenhüttenstadt. 1968 wurde sie eröffnet. Nach langem Leerstand soll dort vielleicht ein Kunstprojekt entstehen. Im Hintergrund ist Liechtensteins Stimme aus dem Bad-Gastein-Album zu hören: „... der gesamte bereits zurückgelegte Weg wieder vor uns lag.“

Was wird aus Eisenhüttenstadt?, fragt eine Stimme aus dem Off. Eine Frage, die freilich den real-existierenden Liechtenstein ebenso wie die Kunstfigur überfordert. „Verklärung ist immer noch das Beste“, vermutet er an einer Stelle, und man weiß nicht, ob das bissige Ironie sein soll oder eher Trauer mitschwingt. Verklärung, damit die Phantomschmerzen verschwänden und an deren Stelle eine „Phantomfreude entsteht, weil das abgehackte Bein nicht mehr weh tut“. Aber ob das hilft? Immerhin könne so vielleicht endlich etwas Neues beginnen, hofft der Künstler. Friedrich Liechtenstein jedenfalls hat erstmal genug von Eisenhüttenstadt. Er will zurück in sein altes, neues Leben.

