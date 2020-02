Potsdam

Zum Ende des Februars sorgt frische Meereskaltluft vom Atlantik für wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag hervor. Demnach gibt es am Donnerstag bei vielen Wolken zunächst vereinzelte Regen- und Schneeschauer.

Am Nachmittag soll sich das Wetter von West nach Ost zunehmend auflockern. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen vier und sieben Grad liegen. Kühl soll es in der Uckermark werden, etwas wärmer in der Lausitz. In der Nacht müssen sich Autofahrer auf Glätte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt einstellen.

Zum Wochenende sollen Temperaturen steigen

Am Freitagvormittag kommt es laut DWD nur an Oder und Neiße zu Auflockerungen, ansonsten zieht eine dichte Wolkendecke über das Land. Leichter Schneefall ist angesagt. Am Nachmittag klart sich das Wetter von der Elbe her auf, heißt es. Wärmer als fünf bis sieben Grad soll es tagsüber nicht werden.

Samstag und Sonntag sollen die Temperaturen leicht ansteigen, sagt der DWD voraus. Bei wechselhaftem Wetter soll Schneeregen rasch in Regen übergehen. Sonntagnacht soll es überwiegend trocken werden.

Von RND/dpa