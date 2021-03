Potsdam

Seit Mitte Dezember ging bei den Friseuren in Brandenburg nichts mehr. Mehr als zehn Wochen lang mussten sie im Lockdown schließen – und genauso lange ließen viele Brandenburger ihre Haare wachsen, um bei Schneideversuchen vor dem Badezimmerspiegel ja nichts falsch zu machen. Entsprechend gewaltig war der Ansturm auf Termine, als klar war, dass am 1. März Friseure wieder an die Arbeit gehen dürfen. Und nun sind Scheren, Kämme und Farbe tatsächlich wieder im Einsatz

Die MAZ war am Eröffnungstag dabei und hat dokumentiert, wie Kunden vor und nach dem Besuch beim Stamm-Friseur aussehen. Sehen Sie selbst, liebe Leserinnen und Leser:

„Ich bin so glücklich“ – große Friseur-Freude in Oranienburg

Janett Konzak aus Velten hatte ihren Termin im Salon von Monique Müller in Oranienburg. „Endlich wieder zwei Stunden Urlaub, mit anschließender toller Frisur. Ich bin so glücklich“, sagte sie anschließend. (Fotos: Monique Müller)

Im gleichen Salon in Oranienburg war Heike Eppelmann, Optikerin aus Falkensee. „Ich habe die Haare wachsen lassen und freue mich über meine neue Frisur. Endlich lange Haare“, sagte sie. (Fotos: Monique Müller)

Potsdam: Der erste Friseurbesuch seit August

Stephan (50) aus Potsdam war das letzte Mal im August beim Friseur. (Fotos: Feliks Todtmann)

Abdin Munier (71) aus Potsdam hatte es zuletzt im November zum Friseur geschafft. (Fotos: Feliks Todtmann)

Roy Michael (67) aus Potsdam war vor Weihnachten das letzte Mal beim Haareschneiden. (Fotos: Feliks Todtmann)

Drei-Stunden-Sitzung beim Friseur in Neuruppin

Christiane Friedrich hat einen dreistündigen Termin beim Friseur Crazy Cut in Neuruppin verbracht. An ihrer Frisur hat sich einiges getan. (Fotos: Henry Mundt)

Marco Engelbrecht aus Lohm hatte einen Termin bei "Lohab" in Kyritz. (Fotos: André Reichel)

Langersehnte Friseurbesuche in Brandenburg an der Havel

Cindy Boden aus Brandenburg/Havel trägt die Haare nach ihrem Friseurbesuch wieder richtig kurz. (Fotos: André Großmann)

Bei Andreas Stoof aus Brandenburg/Havel sitzt die Frisur wieder. (Fotos: André Großmann)

Von MAZonline