Potsdam

Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler bei 28,6 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie erwartet der Bundeswahlleiter dieses Mal einen noch höheren sogar noch mehr Menschen postalisch abstimmen. Bis zum 15. August mussten die Listen erstellt werden, wer wahlberechtigt ist. Seit Wochenbeginn werden auch in Brandenburg die Wahlbenachrichtigungen verschickt.

Wer darf am 26. September wählen?

Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die am Wahltag 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen oder sich hier für gewöhnlich aufhalten. Wer im Land Brandenburg wählen gehen will, muss dort in das Wählerverzeichnis einer Gemeinde eingetragen sein. „ Wer bis zum Stichtag 15. August 2021 in Brandenburg gemeldet war, erhält seine Wahlbenachrichtigung ganz automatisch“, sagt Landeswahlleiter Bruno Küpper.

Etwas größer ist der Kreis der Wahlberechtigten bei den am 26. September ebenfalls stattfindenden Landratswahlen in den Kreisen Märkisch-Oderland und Teltow-Fläming. Hier liegt das Wahlalter bei 16. Wahlberechtigt sind neben den Deutschen auch Bürger aus den anderen EU-Staaten.

Was muss ich tun, wenn keine Wahlbenachrichtigung ankommt?

Wer bis Ende August 2021 keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte unbedingt in seiner Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung nachhaken, ob man im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Antragsfrist hierfür endet am 5. September. Weil das ein Sonntag ist, ist die tatsächliche Deadline Freitag, der 3. September 2021.

Ich möchte Briefwahl beantragen. Wie geht das?

Für den schriftlichen Antrag von Briefwahlunterlagen kann der auf der mit der Wahlbenachrichtigung verschickte Wahlscheinantrag genutzt werden. Unabhängig davon können Briefwahlunterlagen auch per Brief, Fax, E-Mail oder persönlich bei der zuständigen Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung beantragt werden. Per Telefon ist das nicht möglich.

Wahlbriefe (hier eine Archivaufnahme von 2017) müssen bei Versand im Inland nicht frankiert werden. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Falls man sich schon im Urlaub befindet, können sich Wählerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen auch an die Urlaubsadresse schicken lassen. Die Briefwahl steht grundsätzlich allen Wahlberechtigten offen, „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“, erläutert der Bundeswahlleiter. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese allgemeine Freigabe 2013 bestätigt.

Was ist dafür der späteste mögliche Termin?

Briefwahlunterlagen müssen bis zum Freitag vor der Wahl ( 24.September) um 18 Uhr beantragt werden. erfolgen. Wer am Wahltag plötzlich krank wird, kann den Antrag noch bis 15 Uhr am 26. September bei der zuständigen Wahlbehörde stellen.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht dabeihaben. Der oder die Bevollmächtigte kann die Briefwahlunterlagen auch bei der Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwaltung abholen.

Welche Farben in den Unterlagen haben welche Bedeutung?

Verschickt werden Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt. Das Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben.

Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und – ganz wichtig – unterschreiben. Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Nur bei Versand aus dem Ausland wird Porto fällig.

Lesen Sie auch MAZ-Talk mit den Direktkandidaten im Wahlkreis 61 – hier können Sie sich anmelden

Mit der Deutschen Post sei vereinbart, dass selbst Wahlbriefe, die am Tag vor der Wahl in den Briefkasten geworfen wurden, noch am Wahl-Sonntag zugestellt würden, erklärt der Bundeswahlleiter. Der Landeswahlleiter in Brandenburg empfiehlt allerdings, die Wahlbriefe spätestens drei Tage vor der Wahl einzutüten und abzuschicken.

Wie unterscheide ich Erst- und Zweitstimme?

Das ist ganz einfach. Auf dem Stimmzettel sind die Landeslisten der Parteien (sogenannte Zweitstimme) auf der rechten Seite des Stimmzettels in blauer Farbe gedruckt, die Direktkandidierenden für den Wahlkreis (sogenannte Erststimme) auf der linken Seite in schwarzer Farbe.

Wie können Blinde und Sehbehinderte abstimmen?

Blinde und sehbehinderte Menschen können mit einer Wahlschablone, in die der Stimmzettel eingelegt wird, an der Wahl teilnehmen. Diese Stimmzettel sind für die Verwendung der Schablone mit einem tastbaren Unterscheidungsmerkmal versehen. Dazu ist die obere rechte Ecke der Stimmzettel gekappt. Dieses Merkmal dient den Blinden und Sehbehinderten allein zur Orientierung für die richtige Einlage des Stimmzettels in die Schablone. Rückschlüsse auf das Wahlverhalten seien nicht möglich, versichert der Landeswahlleiter.

Die Wahlschablone gibt es beim Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg, Straße der Jugend 114, 03046 Cottbus, Telefon: 0355-22549, Internet: http://www.bsvb.de/).

Von Thorsten Keller