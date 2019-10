Potsdam

In den kommenden Tagen ist in Berlin und Brandenburg mit sinkenden Temperaturen und viel Sonne zu rechnen. Am Dienstag soll es bei voraussichtlich 10 Grad überwiegend heiter und trocken werden, zwischen Prignitz und der Uckermark kann es jedoch am Vormittag vereinzelt leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach rechnet der DWD in der Nacht zum Mittwoch mit Frost bei örtlichen Tiefstwerten von -7 Grad in Bodennähe.

In Bodennähe bis minus acht Grad

Im Süden Brandenburgs können am Mittwoch anfänglich noch Nebelfelder auftreten. Danach soll es aber weitgehend sonnig und trocken werden. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es dann bei Minusgraden wieder frostig, in Bodennähe kühlt es sich auf bis zu -8 Grad ab. Für den Donnerstag werden ähnliche Temperaturen wie am Vortag sowie viel Sonnenschein und wenige Wolken erwartet.

Von MAZonline