Frühlingshafte Temperaturen in Berlin und Brandenburg 

Potsdam

In Berlin und Brandenburg endet die Woche sonnig und frühlingshaft mild. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen am Freitag bei 11 Grad. Vielerorts bleibe es trocken, nur im Osten Brandenburgs könne es am Vormittag stellenweise regnen. Am Samstag hänge vormittags zunächst eine dicke Wolkendecke über Berlin und Brandenburg, die sich jedoch im Laufe des Tages auflockere. Am Nachmittag strahle dann die Sonne bei Temperaturen bis zu 14 Grad hinter den Wolken hervor. Auch am Sonntag könne mit strahlendem Sonnenschein gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.

Von RND/dpa