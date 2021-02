Potsdam

Was für ein Wetterwechsel! Noch vor einer Woche herrschte strenges Winterwetter in der Region, die Seen waren gefroren, ehe die Temperaturen binnen kurzer Zeit zweistellige Werte erreichten. Mitte dieser Woche erwarten die Meteorologen fast 20 Grad und Sonnenschein. Vom Glühwein- zum Weißwein-Wetter binnen weniger Tage: Ist das noch normal oder selbst für Meteorologen bemerkenswert?

„Beides!“, sagt der Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam, Thomas Endrulat. „Im Februar kommt das statistisch gesehen mittlerweile in vier von zehn Jahren vor.“ Aber da es eben nicht jedes Jahr der Fall sei, findet Endrulat das Wetter dieser Tage „schon bemerkenswert“.

Wahrnehmung spielt uns einen Streich

Allerdings würde uns unsere Wahrnehmung auch einen Streich spielen, weil wir oft „Äpfel mit Birnen“ verglichen. Zum Beispiel würden die Leute gerne die in den vergangenen drei Wochen gemessene nächtliche Tiefsttemperatur von minus 13 Grad in Potsdam am Samstag, dem 13. Februar, mit den 13 Grad plus Höchsttemperatur am Montagmittag dieser Woche vergleichen. Natürlich erscheine ein solcher Sprung von 26 Grad innerhalb von zehn Tagen hochdramatisch. Doch so extrem fand er ja nicht statt, sondern eher schleichend.

Allerdings stieg die Temperatur von Mittwoch, 10. Februar, mit damals minus 5 Grad Höchsttemperatur in Potsdam in den folgenden zwölf Tagen tatsächlich um immerhin fast 19 Grad. Und das ist nicht nur eine gefühlte, sondern eine reale Steigerung der jeweils gemessenen Höchsttemperatur.

Ein wenig Klimawandel

Meteorologe Endrulat sieht hier auch ein wenig den Klimawandel am Werk. Der sorge nicht nur dafür, dass sich der Frühlinganfang weit in den Februar hinein nach vorne verlagert habe. Er habe auch die extremen Temperaturwechsel verstärkt. „Vor dem Klimawandel kamen solche Wechsel vielleicht dreimal in zwanzig Jahren vor, jetzt geschehen sie statistisch gesehen acht mal in zwanzig Jahren“, sagt der Potsdamer Wetterkundler.

Insgesamt sei die Region in und um Brandenburg durch ihre Lage für solche Extreme sowieso prädestiniert. Einerseits sei praktisch ganz Deutschland der kalten Kontinentalluft aus dem Osten ausgesetzt, was bei einem Hochdruckgebiet mit wolkenlosem Himmel für richtig eisige Kälte sorge. Andererseits gebe es aber auch eine starke südöstliche Strömung, die von Nordafrika über Spanien bis hin zu uns gelange und dann warme Luftmassen mitbringe. „Wir liegen praktisch zwischen beiden Strömungen, so dass wir beide in voller Breite abbekommen“, so Endrulat.

Zwischen zwei Großwetterlagen

Wegen der Lage Brandenburgs an der Schnittstelle zweier Großwetterlagen sei die hiesige Witterung insgesamt ziemlich wechselhaft. Wann so ein extremer Wechsel von der einen zur anderen Strömung stattfinde, hänge von vielen Faktoren ab. „Wenn sich mal der Schwerpunkt der Hochs und der Tiefs verschiebt, haben Sie plötzlich eine andere Strömung.“ Ein solcher Wechsel der Großwetterlage habe sich wohl auch vor eineinhalb Wochen zugetragen.

Das sieht auch sein Kollege Peter Hoffmann so. Der Meteorologe ist am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit der Analyse von Großwetterlagen befasst. „Haben wir es wie in den letzten Wochen mit einem schwachen Einfluss vom Atlantik zu tun, dann kann auf eine sehr kalte Witterung eine sehr warme folgen“, sagt er. Ob solche Kontraste innerhalb eines Monats wegen des Klimawandels künftig immer häufiger vorkommen, könne man aber noch nicht genau sagen.

Thomas Endrulat jedenfalls weiß, dass der plötzlich hereingebrochene Frühling sich noch ein bisschen halten wird. Auch an diesem Mittwoch soll es noch einmal gut 19 Grad warm werden. Erst am Freitag rechnen die Meteorologen mit einer leichten Abkühlung. Aber die dann nur noch zwölf oder dreizehn Grad Plus sind bestimmt nicht mit der Eiseskälte der zweiten Februarwoche zu vergleichen.

Von Rüdiger Braun