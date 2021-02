Potsdam

Geniale Idee: Aus Telefonaten über die Service-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung filtert eine künstliche Intelligenz Schlagworte heraus, die auf Corona-Symptome hindeuten. Häufen sich in einer Region solche Anrufe, wird das Gesundheitsamt informiert. Das Corona-Feuer könnte ausgetreten werden, bevor es zum Flächenbrand wird. Die AOK Nordost, die diese Idee vorstellte, hält die datenschutzrechtlichen Probleme für lösbar. Allerdings könne ein solches System „nicht in kurzer Frist“ aufgebaut werden, sagt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, eine Forschungseinrichtung der Kassenärzte. Man ahnt, in welch ferner Zukunft eine tatsächliche Umsetzung liegen könnte. Fast ein Jahr dauerte es zum Beispiel, bis endlich alle Gesundheitsämter eine einheitliche Meldesoftware für Corona-Infektionen nutzten. Wie lange würde es wohl dauern, bis alle Fragen einer automatisierten Corona-Erkennung geklärt wären? Trotzdem spricht vieles dafür, am Ball zu bleiben. Das System ist für Lagen mit weniger Infektionen gedacht. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Es wäre denkbar, dass eine Frühwarnung Teil einer Post-Corona-Welt würde. In der ist die eigentliche Pandemie zwar schon vorbei, aber das Virus gehört zu unserer neuen Lebenswelt und muss unter Kontrolle gehalten werden – dauernd.

Von Rüdiger Braun