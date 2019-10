Fünf Tipps für die Herbstferien in Brandenburg

Potsdam

Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt: Der Herbst in Brandenburg hat einiges zu bieten. Viel schöner wird es nicht, wenn sich das Laub in den Alleen der Mark verfärbt. Hier kommen fünf Tipps für Ausflüge im Herbst in Brandenburg.

Baumkronenpfad in Beelitz

Hoch oben: Auf dem Baumkronenpfad geht’s über die Heilstätten in Beelitz. Quelle: Detlev Scheerbarth

Gerade im Herbst, wenn die Kronen der Bäume bunt eingefärbt sind, kann der Wipfelpfad in Beelitz einen Besuch wert sein. Hoch oben über den ehemaligen Heilstätten führt ein Weg hindurch. Der Blick ist beeindruckend. Der Pfad hat noch bis zum 12. Oktober zwischen 10 und 22 Uhr geöffnet. Danach schließt er früher am Tag. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro. Mehr Infos gibt es unter baumundzeit.de.

Fußballcamp für Kinder in Babelsberg

Für alle fußballbegeisterten Kinder, die in der schulfreien Zeit nicht ausgelastet sind, veranstaltet der Regionalligist Babelsberg 03 auch in diesem Herbst wieder ein Fußballcamp. Mitmachen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Los geht’s am 7. Oktober – das Camp geht bis zum 11. Oktober. Die Kinder werden jeden Tag von Trainern zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr betreut. Eine Teilnahme kostet 99 Euro. Wer Interesse hat, kann sein Kind unter office@babelsberg03.de anmelden.

Musik-Camp am Zentrum für Populärmusik

Für alle Jugendlichen, die sich mehr für Sport als für Musik interessieren, gibt es dagegen das „Homerecording Camp“ des Zentrum für Populärmusik in Potsdam. Es soll ein erster Einstieg in die Welt der Musikproduktion sein. Das Camp geht vom 8. bis zum 11. Oktober und kostet 80 Euro. Interessierte können sich direkt auf der Seite des Zentrums anmelden.

Alpakas streicheln in Kloster Lehnin

Wer dem Stress entfliehen will und dringend auf andere Gedanken kommen möchte, sollte einfach mal einen Nachmittag lang Alpakas streicheln. Ja, das hilft wirklich. Möglich ist das zum Beispiel auf dem Kleintierhof in Kloster Lehnin. Neben Hasen, Hühnern und Laufenten leben aktuell 14 Alpakas auf dem Hof (der bei schlechtem Wetter auch ein Café hat). Er hat Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.

Thermenbesuch in Bad Belzig

Die Stein-Therme in Bad Belzig. Quelle: KUF Bad Belzig

Manchmal braucht es einfach eine Auszeit vom Wind, Regen und dem gesamten ungemütlichen Wetter. Wer es stattdessen warm und entspannend mag, kann eine der Brandenburger Thermen besuchen. (Zum Beispiel, während die Kinder im Fußballcamp bei Babelsberg 03 kicken). Die Steintherme in Bad Belzig zum Beispiel hat von Sonntag bis Donnerstag zwischen 10 Uhr und 22 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Eine Karte beginnt bei rund 17 Euro.

Von Ansgar Nehls