Brandenburg

Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 in Brandenburg um fünf erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) inzwischen insgesamt 3503 Fälle statistisch erfasst (Stand: 18. Juli, 10 Uhr).

In Brandenburg gelten nun circa 3.260 Menschen als genesen von dem Coronavirus. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt derzeit bei circa 70.

Von MAZonline