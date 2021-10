Potsdam

Vor einem Jahr, am 28. Oktober 2020, schalteten sich die Regierungschefinnen und -Chefs der Länder wieder einmal mit der Bundeskanzlerin zusammen, um über den Ernst der Corona-Lage zu beraten. Heraus kam der sogenannte Lockdown light, wodurch den Bundesbürgern praktisch sämtlicher Freizeitspaß (Kino, Theater, Kneipen, Schwimmbäder, Fitnessstudios usw.) verboten wurde, dem Infektionsschutz zuliebe. Treffen durften sich nur noch Menschen aus zwei Haushalten, maximal aber zehn Personen.

Die neuen Regeln traten fünf Tage später, am Montag 2. November in Kraft. Wer wollte, durfte sich also noch ein Wochenende lang amüsieren. Zunächst nicht angetastet wurde der Einzelhandel – der wurde dann Mitte Dezember dichtgemacht, mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Zitat aus dem damaligen Beschlusstext: „Zur Vermeidung einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb nun erforderlich, durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgeschehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche zu senken.“

Lockdown light im Herbst 2020 verpuffte ohne Wirkung

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg lag, als die MPK diesen Beschluss fasste, niedriger als derzeit. Am 27. Oktober 2020 war der Wert zum ersten Mal überhaupt über 50 gesprungen (51,9), am 25. Oktober 2021 gibt das Gesundheitsministerium die Sieben-Tage-Inzidenz mit 86,1 an.

Der Lockdown light verpuffte allerdings auf Landes- wie auf Bundesebene. Am 9. November 2020 wurde in Brandenburg erstmal die 100er-Marke überschritten, an Heiligabend war mit 310,7 der höchste Punkt seit Beginn der Pandemie erreicht.

Lesen Sie auch So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg: Alle Kreise und Städte auf einen Blick

Der Vergleich der aktuellen Infektionszahlen mit jenen von vor einem Jahr bietet ein ähnliches Bild. Erst in den letzten drei Oktobertagen 2020 wurden in Brandenburg erstmals in der Pandemie mehr als 300 Neuinfektionen an einem Tag registriert. Damals ging die Kurve allerdings über Wochen kontinuierlich nach oben.

Wildes Auf und Ab bei den Infektionszahlen

In diesem Oktober ist ein eher wildes Auf und Ab zu besichtigen, mit zwei heftigen Ausschlägen am 20. und 22. mit 444 beziehungsweise 685 nachgewiesenen Ansteckungen binnen 24 Stunden. An den meisten Tagen bewegte sich die Zahl aber zwischen 150 und 250 neuen Coronafällen.

Unmittelbar vergleichen lassen sich die jetzige Lage und das Infektionsgeschehen vor einem Jahr aber nicht. Im Herbst 2020 gab es noch keinen zugelassenen Impfstoff in Deutschland, die ersten Impfungen wurden unmittelbar nach Weihnachten verabreicht.

Mit Stand vom 25. Oktober 2021 sind genau 60 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg vollständig geimpft. Damit hinkt das Land der bundesweiten Impfquote beklagenswert hinterher: Deutschlandweit haben zwei Drittel der Menschen (66,2 Prozent) den vollen Impfschutz.

Generation 60 plus: Vier Fünftel sind vollständig geimpft

Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen, sind in Brandenburg 80,4 Prozent der Menschen ab 60 vollständig geimpft. Das gilt auch für 62,5 Prozent der Märker im Alter zwischen 18 und 59 Jahren, und für 27,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Für jüngere Kinder gibt es in Deutschland derzeit keinen zugelassenen Impfstoff.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Hinweis darauf, dass die Infektionszahlen in Brandenburg weiter steigen dürften, ist die sogenannte Reproduktionszahl. Den entsprechenden Wert gibt das Gesundheitsministerium aktuell 1,34 an. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Aktuelle Daten aus dem Gesundheitsministerium in Potsdam unterfüttern aber auch die Einschätzung, dass in diesem Herbst und Winter allenfalls eine „Pandemie der Ungeimpften“ droht. Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ungeimpften in Brandenburg in der Kalenderwoche 42 (18.-22. Oktober) bei 185,0, bei den vollständig Geimpften aber nur bei 21,1.

Besonders eklatant ist der jüngste Anstieg der Inzidenz unter den Ungeimpften. Der Wert hat sich im Vergleich zur Kalenderwoche 40 etwa verdoppelt.

Von Thorsten Keller