In Brandenburg protestiert der Landesjagdverband gegen einen bekannt gewordenen Entwurf eines neuen Jagdgesetzes. Mathias Graf von Schwerin, der Vorsitzende des Ökologischen Jagdvereins Brandenburg-Berlin, erläutert, warum er den Entwurf ganz anders beurteilt.

Jäger müssen mehr für den Klimaschutz tun

Der Landesjagdverband läuft Sturm gegen den Entwurf einer Novelle des Jagdgesetzes. Der Ökologische Jagdverein Brandenburg-Berlin, dessen Vorsitzender Sie sind, findet ihn gar nicht so schlecht. Warum diese gegensätzliche Einschätzung, Herr von Schwerin?

Mathias Graf von Schwerin: Wir vom ÖJV verstehen die Jagd als etwas anderes als es viele Mitglieder des Landesjagdverbandes tun. Für uns ist die Jagd eine moderne Dienstleistung und die Jäger haben die Verpflichtung, ihr Privileg, Waffen zu führen und zu nutzen, zu rechtfertigen. Wir Jäger müssen es dadurch rechtfertigen, dass wir für die Gesellschaft etwas tun. Um es überspitzt auszudrücken: Es kann nicht sein, dass Jäger auf Trophäen aus sind und Mais für Wildschweine im Wald verstreuen. Wir müssen uns vielmehr um den Klimaschutz kümmern.

Wie sollen Jäger das denn tun?

Jagd richtig verstanden ist für mich ein Dienst an der Fläche. Durch zeitgemäße Jagd ermöglichen wir die Entwicklung klimastabile Wälder. Das lässt sich an vielen Flächen in Brandenburg, wo seit Jahren so gejagt wird, auch belegen. Das andere ist, dass ich es für richtig halte, dass die Flächeneigentümer auch über die Nutzung ihrer Fläche durch Jagd bestimmen sollen.

Das geht bisher nicht?

Nur schlecht. Etwa 6800 Jäger in Brandenburg sind Jagdpächter. Sie jagen auf fremden Grund und Boden. Man sieht leider immer wieder, dass für viele Jagdpächter der Wald eigentlich nur die Kulisse für ihr Hobby ist. Sie haben Interesse an hohen Wildbeständen, aber nicht an einer Waldentwicklung. Wir haben in Brandenburg fast eine Verfünfzehnfachung der Wildbestände seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Damit haben wir massive Probleme, die Wälder zu entwickeln, die wir in Zeiten des Klimawandels brauchen.

Jagen geht auch auf kleinen Flächen

Der Landesjagdverband hat sich aber vor allem an der neuen Möglichkeit gestoßen, prinzipiell auf einer Fläche von nur einem Hektar schießen zu dürfen. Tatsächlich kann ja eine Kugel mal gefährlich weit über kleine Reviere hinausschießen. Sehen Sie das nicht auch so?

Schon heute muss jeder Jäger bei der Schussabgabe darauf achten, dass das Projektil, das er verschießt, Menschen nicht gefährdet. Es gibt viele europäische Länder, bei denen es überhaupt keine Flächenbegrenzung bei der Ausübung der Jagd gibt. Ich habe mal versucht, einem dänischen Freund zu erklären, dass in Deutschland ein Grundbesitzer erst ab einem zusammenhängenden Eigentum von 75 Hektar jagen darf. Er war völlig fassungslos. In Dänemark dürfen Sie auf einem Hektar jagen - auch mit der Kugel. Mir ist aber nicht bekannt, dass regelmäßig von tragischen Jagdunfällen in Dänemark berichtet würde. Wir sind durch Regelung aus dem frühen 20. Jahrhundert darauf fixiert, dass wir auf kleinen Flächen nicht jagen können, während andere europäische Länder uns vormachen, dass es geht.

Manche verweisen aber auch darauf, dass verletztes Wild in andere Flächen flieht und dann für den Jäger nicht mehr erreicht wird.

Im Gesetzesentwurf steht, dass der Schütze für die Suche nach dem verletzten Wild zuständig ist. Ein Reh, das nach dem Schuss mit wenigen Sprüngen jenseits der Grenze beim Nachbarn tot umfällt, wird vom Erleger, genommen und der Verwertung zugeführt. Das wird im neuen Jagdgesetz so geregelt und wird in der Praxis kein Problem sein. Es ist natürlich leicht, den Entwurf dadurch zu diskreditieren, dass man überall nur noch kleine Jagdflächen sieht. Ich finde, wir müssen erst einmal darauf schauen, dass mit diesem neuen Gesetz Eigentümer einfach Verantwortung für ihre Fläche hätten und sie damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten. Das vom Jagdverband benannte Problem der kleinen Flächen halte ich durchaus für lösbar. Wir müssen jetzt vor allem schauen, dass wir den Klimaschutz in Gang kriegen. Das schaffen wir nicht mit der bisherigen Jagdpächterregelung. Wir müssen dafür das Eigentum stärken. Im Grunde ist es im Hinblick auf künftige Förderung von Klimaschutzmaßnahmen auch ein weitsichtiger Ansatz dieses Entwurfs, dass man sagt, wir geben den Eigentümern die Verantwortung für ihre Fläche zurück. Das würde sicherstellen, dass sie eine angemessene Vergütung für Klimaschutzmaßnahmen bekämen. Zu diesen Maßnahmen gehört eben auch eine richtig verstandene Bejagung.

Warum hätte die Stärkung des Waldeigentums so einen Einfluss auf den Klimaschutz?

Neues Jagdgesetz dient langfristig dem Klimawandel

Viele Waldbesitzer sagen mir immer: „Hätte ich doch jemanden, der meinen Wald ordentlich bejagt! Der Pächter selbst kümmert sich zu wenig darum.“ Bisher haben solche Eigentümer kleinerer Flächen wegen der Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft wenig Chancen, Einfluss auf die Jagd zu nehmen. Stellen Sie sich vor, beim Mietrecht wäre es genauso wie jetzt bei der Jagd. Dann könnte der Besitzer eines ganzen Wohnhauses – also einer großen Fläche – entscheiden, wer da wie wohnen darf. Hätten Sie aber nur eine einzelne Wohnung gekauft, hätte plötzlich eine Genossenschaft zu entscheiden, wer in ihr wohnen darf und welche Miete er bezahlt. Und wenn Ihre Mieter in dieser Wohnung randalieren und dann weiterziehen, hätten Sie keine Möglichkeit etwas zu tun. Das ist ein krasses Bild für die bisherigen Rechte der Eigentümer kleiner Flächen.

Die grundsätzliche Stärke des Entwurfs sehen Sie also darin, dass er langfristig dem Klimaschutz dient.

Richtig! Ich sehe zum Beispiel, was wir etwa bei der Automobiltechnik für einen Aufwand treiben, um CO2 zu reduzieren. Dabei haben wir Wald in Deutschland, der nicht nur CO2 binden und speichern kann, sondern obendrein noch Sauerstoff produziert, Wasser filtert, unsere Luft kühlt und gegen Bodenverlust schützt. Wir können diesen positiven Wirkungen noch steigern, indem wir mit jagdlichen Mitteln eine andere Waldentwicklung ermöglichen. Dafür müssen wir die Schalenwildbestände endlich reduzieren. Wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen, sind wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert.

Sie sind also davon überzeugt, dass es zu viel Schalenwild in unseren Wäldern gibt?

Ja, das ist eindeutig belegt und die Folgen sehe ich sozusagen unmittelbar vor meiner Haustür südlich von Eberswalde. Der Deutsche Jagdverband, also der Dachverband des Landesjagdverbands, hat übrigens selbst Beispiele zusammengestellt, wo die Pflege des Waldes besonders gut funktioniert. Das ist ausgerechnet häufig dort der Fall, wo Pachtverträge beendet wurden und Eigentümer in Eigenverantwortung die Jagd übernahmen. Die Erkenntnis, dass Eigentumsrechte zu besserem Waldschutz durch zielstrebigere Jagd führen, ist also auch beim Jagdverband nicht ganz weit weg.

Der Vorsitzende des Landesjagdverbandes wies auf einen aktuellen Rückgang der Jagdstrecken hin. Damit scheint doch das Schalenwild schon abzunehmen, oder?

Tendenziell steigen die Jagdstrecken seit über 70 Jahren. Dabei kann es im Detail aber schon mal kurz wieder runter gehen. Jetzt haben wir in Brandenburg auch den Effekt der Afrikanischen Schweinepest, wegen der Jäger viele Wildschweine gejagt haben. Wenn jetzt die Kurve mal heruntergeht ändert das nichts an der Gesamtentwicklung. Und die besagt, dass wir seit den 50ern fast eine Verfünfzehnfachung des Bestands haben.

Insgesamt mehr Klimaschutz betreiben

Ist die Mehrheit der Jäger Brandenburgs also ökologisch ignorant?

Sagen wir so: Viele Jäger haben immer noch die Einstellung, dass sie Anwalt des Wildes sind und es gegen die Maßnahmen der Waldbewirtschaftung schützen müssen. Das wird auch in den Jagdschulen immer noch so vermittelt. Deshalb wird in Notzeiten Wild gefüttert. Umsorgt werden Rehe und Hirsche, also Wild mit Trophäen. Kein Jäger hegt dagegen das Mauswiesel oder füttert den Rotfuchs oder den Baummarder. Ich halte diese Überzeugung für falsch. Traditionelle Jäger bewegen sich noch viel zu sehr in dieser Blase. Ich sage dagegen: Trophäen müssen uns egal sein. Wir müssen Tiere schießen, damit der Wald wächst. Gleichzeitig produzieren wir ein exzellentes Lebensmittel bei Verzicht auf konventionell produziertes Fleisch, umso insgesamt Klimaschutz zu betreiben. Diese Art des Selbstverständnisses finden Sie bei den Landesjagdverbänden bisher nicht. Übrigens halte ich auch den regelmäßigen Nachweis, dass man beim Schießen wirklich trifft, für zwingend notwendig. Bisher muss man diesen Nachweis nur einmal bei der Jägerprüfung erbringen und dann nie wieder. Auch dazu sagt der neue Entwurf des Jagdgesetzes etwas.

Der Umweltminister sollte Ihrer Meinung nach jetzt also trotz der Entrüstung des Landesjagdverbands nicht schwach werden?

Nein, er darf keinesfalls schwach werden!

Von Rüdiger Braun