Potsdam

In Brandenburg soll angesichts der gestiegenen Bedrohungslage durch den Krieg in der Ukraine der Schutz der Bevölkerung neu ausgerichtet werden. Innenminister Michael Stübgen (CDU) plant ein ganzes Bündel an Maßnahmen für den Krisenfall. „Wir werden prüfen, wie ausreichend öffentliche Schutzräume zur Verfügung gestellt werden können“, sagte Stübgen der MAZ. Er kündigte außerdem die Einrichtung eines neuen Landesamtes für Bevölkerungsschutz und den Ausbau des Netzes von Warn-Sirenen im Land an.

Zunächst soll mit den Landkreisen eine Bestandsaufnahme über vorhandene geeignete Schutz-Gebäude vorgenommen werden. „Ich denke dabei an stabile Keller, Tiefgaragen und Tunnel.“ Diese müssten ertüchtigt werden. Dazu könnte es nötig sein, Notstromaggregate zu installieren oder Brunnen zur Versorgung mit Trinkwasser zu graben.

Reaktivierung von Bunkern ist denkbar

Denkbar ist aus Sicht des Ministers auch, vorhandene Bunker zum Schutz der Bevölkerung zu reaktivieren. Die Behörden hätten aber bisher keine Kenntnis darüber, ob es solche Anlagen noch gibt. Stübgen erhofft sich von den Kommunen, die Träger des Katastrophenschutzes seien, dazu Hinweise.

Er stellte klar: „Wir werden jetzt aber nicht anfangen, Bunkerbeton in den märkischen Sand zu kippen.“ Nach seinen Angaben war 2007 vom Bund das sogenannte Schutzraum-Programm aufgegeben worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich mitgeteilt, dass der Rückbau dieser Räume sei inzwischen gestoppt sei. In Deutschland gebe es noch rund 600 Schutzräume. Wie viele davon sich in Brandenburg befinden, sei bisher nicht bekannt, sagte Stübgen.

Neue Priorität der Koalition?

Aus seiner Sicht muss der Bevölkerungsschutz zu einer neuen Priorität der Koalition in Brandenburg werden. Es sei in den zurückliegenden 20 Jahren „wenig gemacht“ worden. Das Thema sei in Brandenburg „unterbelichtet“ gewesen. „Wir sind alle davon ausgegangen, da schließe ich mich ein, dass nach dem Ende des Kalten Krieges militärische Auseinandersetzungen in Europa nicht mehr zu befürchten sind.“ Doch mit dem Krieg Russlands in der Ukraine habe sich das geändert. „Wir erleben gerade sicherheitspolitisch eine Zeitenwende“, sagte Stübgen.

Neues Landesamt und eine Koordinierungsstelle sollen entstehen

Der Innenminister plant außerdem, ein neues Landesamt für Bevölkerungsschutz ins Leben zu rufen. Das soll aus der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt hervorgehen. Dort ist der Sitz der Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE), die im Fall von Waldbränden und Hochwasser zum Einsatz kommt.

Im Innenministerium soll zudem noch in diesem Jahr eine Koordinierungsstelle für kritische Infrastruktur (KoStKRITIS) eingerichtet werden, die mit allen Ressorts der Landesregierung zusammenarbeiten wird.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kampf gegen Cyberangriffe, die sich gegen die Infrastruktur richten und den Ausfall von Strom, Wärme und Wasser zum Ziel haben. „Unsere Analyse hat gezeigt: Wir sind nicht hinreichend gesichert.“

150 neue Warnsirenen im Land

Landesweit soll das Netz der Warn-Sirenen weiter ausgebaut werden. Der Bund stellt dem Land 2,6 Millionen Euro für die Neueinrichtung von rund 150 modernen Sirenen zur Verfügung. Diese werden digital gesteuert und stehen auch als Lautsprecher zur Verfügung, so der Minister. Das Geld stehe bis 2023 bereit. Zusätzlich beteiligt sich das Land mit 1,2 Millionen an der Modernisierung von bestehenden Sirenen.

Stübgen empfiehlt den Brandenburgern, gewisse Notvorräte für den Katastrophenfall zu Hause anzulegen. „Wenn mal länger der Strom ausfällt, ist das durchaus sinnvoll.“ Das könnten schwer verderbliche Lebensmittel sein wie Konserven, aber auch Medikamente oder Sanitätsmaterialien.