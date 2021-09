Fürstenwaldea

Eine Gruppe von Flüchtlingen hat an einer Straßenkreuzung in Fürstenwalde (Oder-Spree) um Hilfe der Polizei gebeten. Die Menschen hätten angegeben, mit polnischer Hilfe dort abgesetzt worden zu sein, berichtete die Polizeidirektion Ost am Sonntag. Ein Zeuge habe die Polizei am Samstagmorgen alarmiert, weil die Flüchtlinge um Hilfe der Behörden gebeten hätten.

Die Beamten hätten festgestellt, dass es sich um elf irakisch-stämmige Kurden handelte, darunter Kinder. Die Menschen wurden der zuständigen Bundespolizei übergeben.

Von RND/dpa