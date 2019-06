Jüterbog

Nach wie vor bestehe eine Großschadenslage. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz brennt es derzeit auf einer Fläche von etwa 758 Hektar. Aufgrund von Funkenflug sei ein Bereich rund um eine Gärtnerei im Ort Frankenfelde besonders gefährdet. Die Polizei will über das gesamte Gebiet fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Landkreis will anschließend über den aktuellen Stand informieren.

„Es gibt keine Entwarnung“

152 Feuerwehrleute sind mit acht Fahrzeugen derzeit vor Ort im Einsatz. Ein Bergepanzer der Bundeswehr hilft den Angaben zufolge bei der Räumung von Wegen. Auch in Altsorgefeld kämpfen etwa 30 Einsatzkräfte gegen Glutnester. Dort unterstützt ein Hubschrauber der Bundespolizei die Löscharbeiten

Der Regen hat nur eine Atempause verschafft

Die Einsatzkräfte hatten gehofft, der Regen am Donnerstag würde helfen, das Feuer einzudämmen. Doch die kleineren Niederschläge vor Ort brachten nur eine Atempause. Das Feuer habe sich nach Angaben der Feuerwehr zwar nicht weiter ausgebreitet, es bestehe aber weiter die Großschadenslage, sagte Wehlan am Nachmittag. „Wir sind noch nicht am Ende der Hitzeperiode. Keiner kann in die Glaskugel schauen.“ Ausreichend regnen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tage nicht.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

174 Feuerwehrleute sind mit 36 Fahrzeugen im Einsatz. Hilfe bei den Löscharbeiten bekamen sie in den vergangenen Tagen von Feuerwehren aus zahlreichen Landkreisen Brandenburgs, darunter aus der Prignitz, Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim und Cottbus. Es gebe eine große Hilfsbereitschaft, sagte Landrätin Wehlan. Auch das Technische Hilfswerk sei zur Unterstützung vor Ort. Außerdem hat die Bundespolizei Luftaufnahmen geschossen, um sich ein besseres Bild der Lage machen zu können.

Noch heute lagert auf dem Übungsplatz Munition aller Art

Der ehemalige Truppenübungsplatz bei Jüterbog wurde von 1864 bis 1992 militärisch genutzt. Dort lagert nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes noch heute Munition aller Art, darunter sollen nach Angaben der Stadt Jüterbog U-Boot Munition und Torpedos sein. Blindgänger blieben einfach liegen, alte Kampfmittel bildeten mittlerweile eine dicke Schicht im Erdboden. In den vergangenen Jahrzehnten verrotteten sie und wurden damit unberechenbar.

Rund 392.000 Hektar gelten noch als belastet

Brandenburg ist nach Angaben des Innenministeriums das Land mit dem höchsten Anteil an kampfmittelbelasteten Gebieten in Deutschland. Rund 392.000 Hektar seiner Gesamtfläche gelten noch als belastet.

Von RND/dpa/bb