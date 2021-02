Potsdam

Nadine Lehmann ist Gebärdendolmetscherin. Gebärdensprache ist ihre Muttersprache, ihre Eltern sind gehörlos. Gerade ist sie in der neuen Staffel Germany’s Next Topmodel (GNTM) zu sehen und dolmetscht für eine gehörlose Kandidatin.

In der neuen Staffel von Germany’s Next Topmodel gibt es erstmals eine gehörlose Kandidatin. Sie haben Anna-Maria Schimanski als Gebärdendolmetscherin auf ihrer Reise begleitet. Haben Sie die erste Folge am Donnerstag gesehen?

Nadine Lehmann: Nur den Anfang. Eigentlich schaue ich nicht so viel Fernsehen. Ich habe damals die erste Staffel mit Lena Gercke geschaut, aber danach nie wieder. Aber ich habe die Mädchen während der Dreharbeiten natürlich ein bisschen kennengelernt und fand es schon interessant, wie die fertige Folge am Ende aussieht. Mich sieht man ja nur selten im Bild, ich sollte so wenig wie möglich auffallen.

Also haben Sie nicht direkt neben Heidi Klum gestanden, während sie mit Maria gesprochen hat?

Nein, das ging schon wegen Corona nicht. Aber es wäre natürlich für Maria einfacher gewesen. Bei der Entscheidung musste sie immer seitlich zu mir schauen und konnte gar nicht in Heidis Richtung sehen, obwohl die ja mit ihr gesprochen hat. Ich glaube, das war für alle ungewohnt. Alle nach ihr werden es da einfacher haben.

In der Sendung sind auch englischsprachige Juroren zu Gast. War das schwierig, zwischen Deutsch, Englisch und Gebärdensprache zu wechseln?

Auf jeden Fall. Es war auch schwierig, alles richtig zu verstehen. Manche der Juroren sprechen Englisch mit französischem Akzent. Hinzu kommt noch die Akustik, die Entscheidung wurde in einer großen Halle gedreht. Und ich stand natürlich unter einem enormen Druck. Ich war schließlich für Maria da und wollte nichts falsch übersetzen.

Viele junge Mädchen schauen die Sendung. Glauben Sie, dass Maria durch die Show ein Vorbild für gehörlose Mädchen geworden ist?

Auf jeden Fall. Sie war wirklich die erste gehörlose Kandidatin, die sich das getraut hat. Ich kann mich da gar nicht hineinversetzen, wie das für sie gewesen sein muss – als einzige Gehörlose unter hörenden Kandidatinnen. Da gehört viel Mut dazu. Und es ist auch für die Außenwirkung total wichtig, weil sie Gehörlose damit sichtbarer macht.

Von Lena Köpsell