Potsdam

Die Museen haben seit dem 1. November coronabedingt geschlossen. Bleibt dem durchschnittlichen Kunstfreund derzeit nur noch der Blick in alte Ausstellungskataloge und die Erinnerung an großartige Bilder? Nicht ganz. Galerien zählen zum Einzelhandel und dürfen deshalb trotz geltender Coronaverordnung öffnen – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln versteht sich. Und was gibt es dort derzeit in der Region zu sehen? Im Folgenden eine kleine Auswahl.

1. Die Gewächse der Sperlgalerie

Malte Brekenfeld: Eldorado Quelle: Malte Brekenfeld

Anzeige

Die Potsdamer Sperlgalerie hat etwas von einem Wanderzirkus. Nachdem die Fachhochschule abgerissen wurde, wanderten Ursula und Rainer Sperl in die Schopenhauerstraße. Angefangen hatte Potsdams älteste Galerie 1991 im Holländischen Viertel. Die Sperlgalerei zeigt regelmäßig zeitgenössische Malerei und Bildhauerei. Mal werden international bekannte Künstler in den Fokus gerückt, dann wieder der regionale Nachwuchs präsentiert. Zum Jahresende wurden die Ausstellungsräume den eigenen Gewächsen gewidmet: Neue Arbeiten von Künstlern der Galerie. Darunter sind Werke von Astrid Germo, Moritz Götze, Malte Brekenfeld – und natürlich auch die frivolen Skulpturen von Galerist Rainer Sperl höchst persönlich.

Sperlgalerie, Schopenhauerstr. 27, Potsdam, Mi-Fr, 12-18 Uhr, Sa/So, 14-18 Uhr, bis 20. Dezember. www.sperlgalerie.de

2. Handsignierter Picasso bei Baake

Druckgrafik von Pablo Picasso, Original Lithografie, mit Bleistift handsigniert, Quelle: Galerie Baake

Wer sich für die spaßigen Bilder von Udo Lindenberg oder Otto Waalkes interessiert ist hier richtig. Die Galerie Albert Baake am Alten Markt in Potsdam hat Arbeiten von einigen Prominenten auf Lager, darunter auch von Armin Müller-Stahl. Ansonsten hat sich die Galerie, die nicht weit vom Museum Barberini liegt, ein wenig auf Pop-Art spezialisiert, hat aber auch Originale von Disney-Zeichnern. Zu sehen sind bei Baake unterschiedlichste Stilrichtungen und Gewichtsklassen. Von Künstlerfürst Markus Lüpertz bis zu Potsdamer Lokalgrößen wie Wolf-Dieter Pfennig oder Mikos Meininger. Das Sahnehäubchen ist derzeit eine handsignierte Druckgrafik von Picasso.

Albert Baake Galerie, Humboldtstr. 3, Potsdam, So-Fr, 14-17 Uhr, Sa 12-16 Uhr. www.albert-baake.de

3. Max Kaus im Kunstsalon Chiericati

Max Kaus: Landschaft Olympia I Quelle: Kunstsalon Chiericati

Der Kunstsalon Chiericati, gleich nebenan, konzentriert sich auf Werke des 19. und 20. Jahrhunderts. Arbeiten von Käthe Kollwitz, Salvatore Dalí oder Erich Heckel sind in der Galerie am Alten Markt zu finden sowie Werke von Vertretern des Impressionismus und Expressionismus. Derzeit zeigt das Kunsthaus eine Ausstellung über Max Kaus (1891-1977). Der Berliner Maler war Schüler von Ernst-Ludwig Kirchner und Erich Heckel und gilt als Vertreter der sogenannten zweiten Expressionistengeneration in Deutschland. In der Schau „ Max Kaus. Bilder aus Griechenland“ sind Werke aus der späten, abstrahierenden Phase der Zeit zwischen 1950 und 1975 zu sehen.

Kunstsalon Chiericati, Humboldtstr. 4, Potsdam, Mo, Mi-Fr, 11-19 Uhr, Sa, 11-16 Uhr. www.kunstsalon-chiericati-potsdam.de

4. Kunst-Kontor singt hohe Lieder

Vanessa von Wendt: Hoffnung Quelle: Vanessa von Wendt

Das Hohelied ist eine Hymne an die Kraft der Liebe. Im 1. Korintherbrief des Paulus heißt es: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ In der Potsdamer Galerie Kunst-Kontor stellt derzeit die Falkenseer Künstlerin Vanessa von Wendt ihre neuesten Arbeiten aus. „Hohe Lieder“ nennt sie die Schau. Von Wendt, eine Schülerin von Markus Lüpertz, arbeitet mit christlichen Motiven, die sie auf der Leinwand wie Schattenrisse arrangiert, die jedoch die Textur ihrer Motive noch erkennen lassen. Dadurch entstehen ornamentale Bildflächen. Es sind Bilder der Hoffnung, wie man sie gerade in Pandemie-Zeiten brauchen kann.

Galerie Kunst-Kontor, Bertiniweg 1a, Potsdam, Do/Fr, 15-19Uhr, Sa, 13-18 Uhr. bis 20. Dezember. www.kunst-kontor-sehmsdorf.de

5. Die AE-Galerie feiert die Freundschaft

Fotografin fotografiert Fotograf: Amélie Losier: Marwan Tahtah, 2018 Quelle: Amélie Losier

Die Potsdamer AE-Galerie, benannt nach ihrer Eigentümerin Angelika Euchner, versteht sich als Ort kultureller und politscher Bildung. Deshalb waren dort in der Vergangenheit Kunstwerke zu gesellschaftspolitischen Themen wie etwa Gentechnik oder Burnout anzutreffen. Einen Schwerpunkt bildet seit vielen Jahren der Nahe Osten – insbesondere der Libanon. Die neueste Ausstellung, die am 27. November eröffnet wird, verarbeitet die Corona-Pandemie auf eine besondere Weise. In der Krise rücken viele Menschen zusammen. Im Ausnahmezustand entstehen Freundschaften. In der Ausstellung „Künstlerfreundschaften – Freundschaftsbilder“ werden Bilder von 25 Künstlern gezeigt, die zum Teil in Kooperation miteinander entstanden sind. Viele von den Künstlern, waren in den vergangenen Jahren in der AE-Galerie vertreten.

AE-Galerie, Charlottenstraße 13, Potsdam, Mi-Fr, 15-19 Uhr, Sa, 12-16 Uhr, 27. November bis 6. Januar. www.ae-galerie.de

6. Traumlandschaften bei Mattiesson in Großziethen

Mattiesson: Wurzelwerk Quelle: promo

In Schönefelder Ortsteil Großziethen ( Dahme-Spreewald), direkt an der südlichen Grenze von Berlin, betreibt die Phantasy-Malerin Mattiesson eine Galerie. In ihren teils surreal anmutenden Darstellungen tauchen märchenhafte Gestalten auf, werden Einblicke in Traumlandschaften gewährt und mysteriöse Gegenstände symbolisch aufgeladen. In der aktuellen Ausstellung präsentiert die Künstlerin ihre Gemälde samt einigen Holzskulpturen gemeinsam mit handgeschöpften Papierarbeiten von Marie Luise Zahnke. Überschrieben ist die Schau mit dem Titel „Kreislauf der Natur“. Die Hausherrin empfängt gerne bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein und erläutert die ausgestellten Arbeiten.

Kunsthof Großziethen, Alt Großziethen 94, Schönefeld/Großziehten, Di/Mi, Sa/So, 13-19 Uhr, bis 16. Januar. www.mattiesson.com

7. Kunst aus Treibholz bei Torillhon in Rheinsberg

Eine von Tony Torrilhons Nixen am Bollwerk in Rheinsberg. Quelle: Christian Schmettow

Rheinsberg-Besucher kennen seine lustigen Holznixen, die am dortigen Bollwerk installiert sind. Sie stammen von Tony Torillhon. Der 89-jährige Franzose lebt seit Ende der 90er-Jahre in der brandenburgischen Kleinstadt. In der Schlossstraße hat er sein Atelier samt Galerie. Dort sind die kleineren seiner Kunstwerke zu finden, darunter seine zahlreichen Druckgrafiken und Kupferstiche. Bekannt ist Torillhon vor allem für seine Holzskulpturen, die zum Teil immense Dimensionen haben. Der Künstler fertigt sie meist aus Treibholz und Wurzeln, aus denen Fantasiefiguren entstehen. Die kleineren Exemplare sind in seiner Galerie anzutreffen.

Tony Torrilhon, Schlossstr. 7, Rheinsberg, tgl. 10-19 Uhr. www.tony-torrilhon.de

8. Katerina Belkinas feministischer Blick in Werder ( Havel )

Katerina Belkina: Vesna Quelle: Katerina Belkina

Ihre Bilder erinnern häufig an die Alten Meister der Renaissance. Doch Katerina Belkina malt nicht. Sie fotografiert. Die russische Fotokünstlerin, die seit kurzem in Werder ( Havel) lebt, lichtet Details ab und setzt sie am Computer zu einer hyperrealen Bilderwelt zusammen. So entstehen wundersame Kompositionen, die mal auf Motiv aus der Kunstgeschichte anspielen, dann wieder Erinnerungen an die Sowjetzeit wecken. Es sind Bilder, die aus einer feministischen Perspektive auf die Gesellschaft blicken. In ihrer kleinen Galerie in Werder stellt sie Drucke ihrer Arbeiten aus, die in limitierten Auflagen erstellt werden.

Showroom Katerina Belkina, Mühlenstraße 14, Werder ( Havel), www.belina-art.de

9. Laserstein und andere Vergessene

Lotte Laserstein: Frau mit spitzem Hut Quelle: Salongalerie "Die Möwe"

Sie gehören zur sogenannten vergessenen Generation. Künstlerinnen und Künstler, die nach 1933 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere Deutschland verlassen oder in die innere Emigration gehen mussten. Die Berliner Salongalerie „Möwe“ zeigt Arbeiten dieser Künstlergeneration: Hans Brass, Theo Balden, Otto Gleichmann, Jeanne Mammen... Eine davon ist die ins schwedische Exil gegangene und nie wieder zurückgekehrte Berliner Malerin Lotte Laserstein. Das Potsdam-Museum hat erst kürzlich ein Selbstbildnis von ihr aus den 50er-Jahren erstanden. In der Ausstellung „Von Brass bis Ziegler“ wird Lasersteins Bild „Frau mit spitzem Hut“ von 1940 gezeigt.

Salongalerie „Die Möwe“, Auguststr. 50b, Berlin-Mitte, Di-Sa, 12-18 Uhr, bis 13. Februar. www.salongalerie-die-moewe.de

10. Max Uhlig im Überblick

Max Uhlig: "Lichter Kopf” 1977 Aquarell auf Japan Quelle: Galerie Brusberg

Seine Gemälde zeichnen sich durch expressive, rhythmische Linien aus, die sich scheinbar wirr überlagern. Daraus entstehen unverwechselbare Gestalten und Formen. Max Uhlig wurde bis in die 80er-Jahre hinein verkannt, seine Arbeiten nur von Spezialisten gesammelt, weshalb er sich zum Teil als Drucker durchschlagen musste. Erst nach dem Mauerfall erlangte der Dresdner Maler und Grafiker internationale Anerkennung. Die Berliner Galerie Brusberg zeigt derzeit eine Querschnitt durch sein Werk: „ Max Uhlig. Bilder und Arbeiten auf Papier von 1975 bis 2005“.

Galerie Brusberg, Lyckallee 14, Berlin-Charlottenburg, Mi/Do, 14-18 Uhr, Fr, 11-18 Uhr, Sa, 11-14 Uhr, bis 30. Januar. www.brusbergfineart.com

Von Mathias Richter