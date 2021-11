Potsdam

Über der Baustelle schwankt eine Palette mit 440 Ziegeln. Sechzehn solcher Paletten, also 7000 Steine, schichten die Maurer einer sächsischen Firma jeden Werktag oben auf den wachsenden Turmstumpf. Ein mobiles Dixi-Klo geht den Weg in die Höhe mit und steht nun schon auf 54 Metern. Noch drei Meter, dann kann auf das ein Meter dicke Gemäuer die 31 Meter hohe hölzerne Turmhaube samt Wetterfahne gesetzt werden. Doch das passiert frühestens im Frühjahr 2023. Vorher werden die Fenster eingesetzt und die Innenarbeiten abgeschlossen.

2,3 Millionen Ziegelsteine

„Ich staune immer, wie die Menschen vor 300 Jahren auch den ganzen Mörtel hochbekommen haben, so ohne Strom und ohne Kran“, sagt Wieland Eschenburg. Der Sprecher des Vorstandes der Stiftung Garnisonkirche verrät, dass in der Planungsphase noch mit 2,8 Millionen Ziegelsteinen gerechnet wurde. „Wir werden aber mit 2,3 Millionen Stück auskommen“, sagt der weißbärtige Mittsechziger und betritt den ersten Raum im Erdgeschoss.

Der Turmbau zu Potsdam polarisiert immer noch die Gemüter – nicht nur in Potsdam. Dass für den Wiederaufbau bisher 25 Millionen Euro Steuermittel locker gemacht wurden, bleibt für die Gegner ein Ärgernis, und ihre Szene ist nach wie vor rege. Aber keiner der Kritiker ist so verwegen, den Abriss des Rohbaus zu fordern. Die beiden Lager haben sich in den letzten Monaten ausgesprochen und angenähert. Im Wesentlichen geht es noch um zwei neuralgische Streitfragen. Zum einen wird erwartet, dass in der Symbolik der vier Ecktrophäen, in Höhe der Aussichtsplattform, ein deutlicher Bruch zum Waffen-Schmuck der einstigen Militärkirche zum Ausdruck kommt. Zum anderen wird darüber diskutiert, welche Themen und Aussagen auf den 250 Quadratmetern Museumsfläche präsentiert werden. Beweist die Stiftung dabei ein gutes Händchen, könnte so etwas wie ein Burgfriede einkehren. Schließlich führen beide Seiten das Wort „Lernort Garnisonkirche“ im Mund. Die 2004 gegründete Stiftung Garnisonkirche hat sich viele Positionen der Gegner inzwischen zu eigen gemacht.

Wiederaufbau des Turms kostet mindestens 45 Millionen Euro 2004 übernahm die Stiftung Garnisonkirche Potsdam die Initiative für den Wiederaufbau des Kirchturms. Unter dem Dach eines Kuratoriums aus Politikern und Kirchenleuten errichtet man die Replik in traditioneller Ziegelbauweise. Auch die Gegner des Wiederaufbaus dokumentieren ihre Positionen unter www.lernort-garnisonkirche.de Ursprünglich hieß es, der Wiederaufbau der Garnisonkirche koste den Steuerzahler keinen Euro. Inzwischen ist der Bund mit 25 Millionen Euro an den Kosten beteiligt, die sich insgesamt auf 45 Millionen Euro belaufen sollen. Die Kirche gewährte einen Kredit über fünf Millionen Euro. 15 Millionen Euro sollen aus privaten Spenden aufgebracht werden, wovon zwölf Millionen bereits eingeworben wurden. Informationen und Spendenmöglichkeit unter www.garnisonkirche-potsdam.de

Der Kirchturm stand früher auf vier Eckpfeilern – jeder sieben mal sieben Meter massiv aus Ziegeln gemauert. „Da in unserem Nachbau das Mauerwerk unten an den stärksten Stellen nur 3,50 Meter misst, haben wir für die ebenerdige Kapelle viel Platz gewonnen. Gut 100 Personen werden hier Orgelkonzerte und Veranstaltungen erleben können“, erklärt Eschenburg.

Virtueller Rundgang durch den Rohbau. Quelle: Kaden Vermessung

Ohne Helm im Internet

Wie es hinter den Bauplanen im Inneren des Turmes aktuell aussieht, lässt sich ab sofort dank des Potsdamer Vermessungsingenieurs Mathias Kaden für jedermann ohne Helm im Internet nachvollziehen. Mit 197 Stativaufnahmen einer 360-Grad-Kamera dringt er regelmäßig in jeden Winkel der Baustelle vor und verknüpft die Bilder zu einem spektakulären virtuellen Rundgang für Smartphone- und Computernutzer. „Mich fasziniert, dass hier das traditionelle Handwerk praktiziert wird, das Mauern der Ziegel im traditionellen Festungsverband“, begründet der 51-Jährige sein Engagement. Dabei werden die Innenräume des Turms modern und schick ausgestaltet. „Die Zwischendecken aus Beton waren früher aus Holz, was heute versammlungstechnisch verboten ist“, erklärt Eschenburg und führt durch die Stockwerke mit den Nutzräumen, die über ein Treppenhaus im Osten und eines im Westen verbunden sind. Der Weg nach oben führt zunächst in die „Bildungsetage“, in der einmal bis zu 80 Leute in variablen Räumlichkeiten Workshops durchführen können. Hier wird auch die Verwaltung kleine Büros unterhalten. Das Museum darüber erstreckt sich über die gesamte Etage. Eine Musterwand macht deutlich, wie es aussehen könnte, wenn die Ziegelwände nur geschlämmt werden. Allein die Kapelle unten auf Straßenniveau soll glatt verputzt werden.

Für jeden Tag eine Stufe

„Mit zwei Aufzügen wird man bis hoch auf die Aussichtsplattform gelangen. Da sich der Turm abschnittweise verjüngt, müssen die Besucher auf der Museumsebene umsteigen. In den ersten Aufzug passen 13 Personen, in den zweiten nur sechs.“ Das mache Sinn, denn auf der Aussichtsplattform dürfen sich nur bis zu 40 Personen aufhalten“, so Eschenburg.

Blick in den Rohbau eines der beiden Treppenhäuser. Quelle: Kaden Vermessung

Sportlichen Besuchern steht es frei, die 365 Treppenstufen bis nach ganz oben zu Fuß zu gehen. „Bei der Zahl dachten die barocken Baumeister an die Tage im Jahr“, erklärt Eschenburg. Der nackte Beton werde noch mit Eichenholz verkleidet und die Treppenhäuser mit schlichten schwarzen Handläufen versehen. Die ersten 107 Stufen bis zum Museum gibt es wegen der beiden Aufgänge doppelt. Das erklärt auch, warum die Stufen eins bis 107 für Spender, die ihren Namen verewigen wollen, schon für 2500 Euro zu erwerben sind. Die Stufen 108 bis 365 kosten dagegen 5000 Euro.

Inschrift gegen Spende. 365 Stufe führen auf die Aussichtsplattform. Quelle: WE

Ab der Museumsetage gibt es dann nur noch eine Treppe, die innen im quadratischen Turmtreppenhaus neun Runden nach oben dreht. Für Touristen wird das sicher ein interessantes Raumerlebnis. Die gusseisernen Stufen an den vier Innenwänden führen vorbei an den vier Kirchenglocken in der Mitte und den Schallluken an den Außenmauern. In der Mitte wird ein mechanisches Gewicht für die Turmuhr hängen, das wöchentlich nach unten gezogen werden muss und die Zeiger auf den vier Ziffernblättern am Laufen hält.

Ein Drittel schon verkauft

Die Stiftung möchte möglichst viele Spender gewinnen. Die dürfen im Gegenzug ihren Namen, eine Widmung oder auch eine Botschaft verewigen. Ein Drittel der Treppenstufen sind schon verkauft. Von den möglichen 1,825 Millionen Stufenspenden wurden also bereits 825 000 Euro eingenommen.

Ein Spendenziegel in der Garnisonkirche kostet 100 Euro. Quelle: WE

Darüber hinaus werden für kleineres Geld 16 0 00 Spenderziegel angeboten, von denen auch schon 5000 einen Abnehmer gefunden haben. „Sie kosten jeweils 100 Euro, da bleibt ordentlich was hängen pro Stein“, versichert Eschenburg und verweist darauf, dass sich diese Steine auch im Internet bestellen lassen. „Zwei Zeilen à 18 Zeichen lassen sich reinstempeln. Und wer will, kann auch in die provisorische Nagelkreuzkapelle hinter der Baustelle kommen und seinen Spenderziegel mit der Hand gestalten. Noch 11 000 sind zu haben.“

Flanieren von Hof zu Hof

Der Turm nimmt zusehends Gestalt an. Aber die Aussicht, die sich von oben über Sanssouci bis zur Nauener Platte und nach Berlin eröffnet, können bis zur Fertigstellung nur die wenigen Bauarbeiter und Baustellenbesucher genießen. Von oben deutet sich auch an, dass die Stadt Potsdam da, wo sie heute noch wenig einladend wirkt, einmal zum Flanieren locken könnte. „Man wird dann vom Waisenhaushof, über den Hof des neuen Kreativzentrums und den Kutschstallhof hin zum Neuen Markt gehen können. Von dort aus über den gerade im Bau befindlichen Acht-Eckenplatz, vorbei am Landtagsschloss und am Museum Barberini über den Haveluferweg bis hin zur Schiffbauergasse“, schwärmt Eschenburg. Er ist froh, dass das Landesdenkmalamt zwar nicht das unmittelbar angrenzende Rechenzentrum, wohl aber das Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ unter Schutz gestellt hat. „Das Spannungsfeld zwischen Mosaik und dem Kirchturm wird so auch in 100 Jahren noch Menschen zum Nachdenken über die Stadtentwicklung anregen“, hofft er.

Von Karim Saab