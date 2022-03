Potsdam/Cottbus

Wie lässt sich die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas reduzieren? Wie können Verbraucher angesichts der exorbitanten Preise sparen? Viele Überlegungen dazu kursieren bereits. Einige empfehlen: Heizung runter drehen, um Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu ärgern. Andere plädieren für ein generelles Tempolimit, das beim Benzinsparen helfen soll. Auch der autofreie Sonntag, den es in den 1970er Jahren in Westdeutschland gab, wird ernsthaft diskutiert.

Wie ist der Effekt solcher Aufrufe einzuschätzen? Ist das mehr als 70er-Jahre-Folklore? Felix Müsgens, Inhaber des Lehrstuhls für Energiewirtschaft an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus (BTU), sieht viele dieser Ideen eher skeptisch.

Autofreier Sonntag? Experte ist skeptisch

Zentral bei solchen Überlegungen ist aus seiner Sicht, dass die Abhängigkeit beim Gas wegen mangelnder Alternativen weitaus größer ist als die beim Öl. „Erdgas ist die größte Herausforderung“, erklärt Müsgens im Gespräch mit der MAZ. „Dabei sehe ich nicht, wie ein autofreier Sonntag in signifikantem Umfang zur Reduktion des Gasverbrauchs beitragen soll.“ Denn: „So viele Erdgasautos fahren bei uns nicht.“

Beim Heizen sehe die Situation schon etwas anders aus. „Die Wohnung kälter zu machen, das würde allerdings wirklich helfen“, sagt der Energiemarktexperte. „Wichtig ist mir aber: Das muss auf freiwilliger Basis erfolgen, aus der Überzeugung, dass man nicht mit dem Gasverbrauch den russischen Krieg in der Ukraine finanzieren will.“

Einen Pullover anzuziehen, um niedrigere Temperaturen in der Wohnung auszugleichen, könne durchaus eine gute Maßnahme sein, so Müsgens. Allerdings müsse man die sozialen Unterschiede beachten. „Wenn die Mittelschicht entscheidet, am Abend nur noch die gute Stube zu beheizen, dann ist das okay“, sagt er. „Wenn aber den Menschen auf Grund hoher Preise das Geld zum Heizen fehlt oder die Energielieferung für Wohnraum rationiert werden muss, dann ist das für mich nicht in Ordnung.“

Müssen uns auf Lieferstopp einstellen

Grundsätzlich müsse man sich auf einen Boykott beziehungsweise Lieferstopp im nächsten Winter vorbereiten – „alles andere wäre leichtsinnig“, so Müsgens. „Wir müssen die Gasspeicher über den Sommer füllen, damit wir auch durchkommen, falls aus Russland kein Gas mehr fließen sollte.“

Das Problem komme dann im Winter: Wenn es zu einem Ausfall der Lieferungen käme, würden die Preise nochmals steigen. „Wenn dieser Fall aber nicht eintritt und das Gas weiter fließt, dann könnten die Preise wieder stark sinken – wegen der dann angelegten hohen Reserven“, erklärt der Professor. „Viel wird auch wieder von den Temperaturen abhängen: in einem kalten Winter ist der Gasverbrauch und damit auch die Herausforderung natürlich viel größer als in einem warmen Winter.“

Von Ulrich Wangemann