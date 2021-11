Michendorf

Die Energie Mark Brandenburg (EMB) GmbH erhöht mit Beginn des kommenden Jahres den Preis für Erdgas um 1,83 Cent pro Kilowattstunde. Die Kilowattstunde Gas für rund 90000 Kunden in Westbrandenburg wird dann 9,57 Cent pro Kilowattstunde kosten. Schätzungsweise zahle man für die Versorgung eines Einfamilienhaus im kommenden Jahr monatlich rund 27,50 Euro mehr. „Das ist nicht wenig“, räumt der Sprecher des größten Gasversorgers in Westbrandenburg, Jochen-Christian Werner, ein, Die 1,83 Cent seien die höchste Erhöhung in der Geschichte des Michendorfer Unternehmens (Potsdam-Mittelmark). Zuletzt hatte EMB die Gaspreise Anfang 2021 erhöhen. Damals war die CO2 -Bepreisung in Kraft getreten.

Als Grund für den derzeitigen enormen Anstieg nennt EMB die angespannte Situation auf den internationalen Energiemärkten. „Wir haben eine sehr außergewöhnliche Situation, die uns als Energieversorger sehr unter Druck setzt“, sagt Werner. Drei Faktoren spielten zusammen. Nach den Corona-Lockdowns liefe jetzt überall auf der Welt die Wirtschaft wieder an, was die Nachfrage zum Beispiel in Lateinamerika, China aber auch Europa selbst befeuere. Flüssiggas, das nach Asien fließe, fehle aber in Europa.

Angst vor einem kalten Winter

Darüber hinaus habe der recht lange und kalte Winter im vergangenen Jahr die Sorge um mögliche Engpässe in der kommenden kalten Jahreszeit verstärkt. Es herrsche eine Mentalität, mehr Energieträger zu beschaffen. Damit verbunden seien die recht leeren Gasspeicher seit dem vergangenen Frühjahr. Hier hätten vor allem aktuell Unternehmen das Bestreben, ihre Speicher aufzufüllen. Entsprechend groß sei die Nachfrage. Hinzu komme, dass Russland, einer der größten Gaslieferanten der Welt, zur Zeit nur ungern neue Lieferverpflichtungen eingehe. Werner schließt nicht aus, dass die russischen Lieferanten auf noch höhere Preise und Gewinne hoffen.

Wegen all dieser ungewöhnlichen Entwicklungen habe sich seit Dezember 2020 der Einkaufspreis für Erdgas an der Börse zwischenzeitlich mehr als verfünffacht, erläutert Werner. Zusätzlich werde der CO2-Preis zum Jahresbeginn 2022 wie geplant teurer und betrage dann 30 Euro pro Tonne CO2. Gegenüber anderen Unternehmen habe EMB als Grundversorge den Vorteil, dass es langfristig planen und Gas manchmal auf Jahre vorkaufen müsse. „Damit können benötigte Mengen rechtzeitig gesichert und Preisschwankungen ausgeglichen werden“, sagt Werner. Insofern wirkten sich die gestiegenen Großhandelspreise auch nur teilweise auf die EMB-Kunden aus.

Energieunternehmen gehen schon pleite

Anders ist es bei anderen Unternehmen, die auf eine kurzfristige Einkaufstrategie setzen, was durchaus zeitweilig zu sehr günstigen Energiepreisen für den Verbraucher führen kann. So hatte zum Beispiel der Neuenhagener Strom- und Energielieferant Otima Energie AG (Märkisch-Oderland) kürzlich Insolvenz anmelden müssen. Das Unternehmen kam mit der massiv gewachsenen Vorauskasse und den Sicherheitsleistungen für die Lieferanten nicht mehr zurecht. Betroffen von der Insolvenz waren vor allem Firmenkunden und Kommunen. Pleiten wie diese hätten in diesem Jahr dazu geführt, dass wohl „mehre Hundert“ Kunden bei dem Grundversorger EMB gelandet und nun in die Ersatzversorgung von EMB, also einen zunächst zeitlich befristeten Vertrag gefallen seien, erläutert Werner.

Das Michendorfer Unternehmen geht davon aus, dass es sich bei den enorm gestiegenen Preisen um ein temporär begrenztes Phänomen handelt. „Wir hoffen sehr, dass das auch wieder runtergeht“, sagt Werner. Wie lange das hohe Niveau auf der Energiebörse anhalte, könne man aber beim besten Willen nicht sagen. Klar sei allerdings auch, dass die Energiepreise nicht mehr auf das Niveau früherer Jahre zurückfallen würde. Das verhindere zum Beispiel schon die Erhöhung der CO2-Bepreisung ab dem Sommer 2022. Für die Endverbraucher selbst bedeute die höhere Bepreisung, dass sie rund 0,65 Cent mehr pro Kilowattstunde Erdgas zahlen müssten.

