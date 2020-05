Potsdam

Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 zumindest in Europa endlich sein Ende fand, stand die Welt am Scheitelpunkt ihrer Geschichte. „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ Das war der Schwur der Überlebenden von Folter und Terror. Das war das Ziel der internationalen Staatengemeinschaft. Das war die große Hoffnung der Menschen weltweit.

Seitdem sind 75 Jahre vergangen. Mehr als vier Jahrzehnte wirkte dieser Krieg faktisch nach, teilte Deutschland, Europa und die Welt. Aber auch darüber hinaus beschäftigt er uns weiter. Und das ist gut so und soll so bleiben. Er hat sich eingebrannt in das Gedächtnis ganzer Familien, Völker und Nationen.

Nicht zuletzt, weil die erlittenen Traumata über Generationen nachwirken. Doch nicht jeder versteht, dass die Freiheit und der Frieden, die wir heute zumindest weitgehend genießen, vor mehr als 75 Jahren hart erkämpft wurden. Dass unser demokratisches Miteinander nur wachsen konnte, weil Deutschland und die Welt vom Faschismus befreit wurden.

„Was bedeutet uns der 8. Mai?“

Deshalb müssen wir uns der Frage: „Was bedeutet uns der 8. Mai?“ gemeinsam weiter offensiv stellen. Unser Land Brandenburg wurde durch Krieg, Vertreibung und Vernichtung besonders gezeichnet. Hier fanden die letzten verheerenden Schlachten an den Seelower Höhen oder in Halbe statt. Hier sind wichtige Erinnerungsorte wie Sachsenhausen, Ravensbrück oder der Belower Wald.

An diesen Orten wollten wir am 8. Mai 2020 Seite an Seite mit unseren Nachbarn und Partnern in Europa und der Welt an das Ende des Grauens erinnern und beisammenstehend die so wichtige Erinnerungskultur auch gegen die lauten Geschichtsverdreher wachhalten – aber die Corona-Pandemie zwingt uns zu Abstand.

Dennoch sollten wir gerade jetzt, da wir den Wert unserer Grundrechte und unserer Freiheit besonders spüren, da wir erleben, wie wichtig unsere Solidarität für andere ist, zusammenstehen und nicht zulassen, dass jener 8. Mai vor 75 Jahren in Vergessenheit gerät.

Gedenken ist keine Routine

Vergessen wir nicht, dass der Zweite Weltkrieg nur möglich wurde, weil die Nationalsozialisten mit Hass, Gewalt und Rassismus jedes Miteinander zerstörten. Vergessen wir nicht, dass der Zweite Weltkrieg den Holocaust erst möglich machte und zig Millionen Menschen das Leben kostete. Vergessen wir nicht, dass in diesem Krieg Deutsche und ihre Helfershelfer unfassbares Leid über viele Länder dieser Erde gebracht haben, ganz besonders über unsere polnischen Nachbarn und die Menschen in der damaligen Sowjetunion.

Nutzen wir die Ausnahmesituation und zeigen wir, dass unser Gedenken ganz gewiss keine Routine ist. Gedenken wir jeder für sich und doch im Geiste vereint, all der Opfer des Holocausts und des Zweiten Weltkrieges. Danken wir den Alliierten und ihren Unterstützern, dass sie die Welt vom Faschismus befreit und Frieden gebracht haben.

Erinnern wir uns gegenseitig daran, dass wir alle es sind, die diesen Frieden bewahren. Gemeinsam kommen wir durch jede Krise, solange uns die Bedeutung und die Geschichte des 8. Mai 1945 für unser (heutiges) Miteinander erhalten bleibt.

