Gastro-Oase: Das Casino der Staatskanzlei ist trotz Corona geöffnet

Es gibt sie, die Oase im ansonsten geschlossenen Gastro-Land Brandenburg. Zu entdecken sind fröhlich tafelnde Menschen an der Heinrich-Mann-Allee Potsdam. Im Landesregierungsdreieck zwischen Staatskanzlei, Bildungs- und Justizministerium. Nicht so gut einsehbar, denn das Regierungsgelände ist eine vor Zaungästen geschützte Zone mit Absperrung und Schranke. Gleichwohl zugänglich, auch das kulinarische Epizentrum. Denn das „Casino in der Staatskanzlei“ hat auch in der Krise geöffnet.

An diesem kleinen Flecken im politischen Herzen des Landes Brandenburg geht die Corona-Zeit fast spurlos vorbei. Das Lokal lädt das ministerielle Publikum zu Hefeklößen mit Kirschen am Mittwoch und zu Geschnetzeltem nach Züricher Art am Donnerstag. So muss hier niemand Leberwurstschnittchen von daheim mitbringen.

Niemand trägt Maske

Gäste können Abstand halten, aber sie müssen es nicht. Niemand schaut genauer hin. Maske trägt übrigens auch kaum ein Mensch im Casinosaal oder bei schönem Sonnenschein gern auch an den Tischen und Bänken davor. Stört schließlich auch, wenn es gilt, dem Magen Zufuhr zu verschaffen.

Die BBQ-Currywustpfanne und die Pestonudeln am Dienstag brauchen Öffnung so wie das Schweinesteak „Saltimbocca“ am Montag. Jeden Tag bietet die Küche drei leckere warme Mahlzeiten in geselliger kleiner Kollegenrunde – warum sollte man in Krisenzeiten auch auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten?

Eindämmungsverordnung erlaubt Öffnung

Wer nun sagt: Sie predigen Wasser und trinken Wein, irrt ein bisschen. Denn was sich die Landesregierung an mittäglicher Fürsorge leistet, ist keineswegs verboten. Nach der in Brandenburg geltenden, von der Landesregierung erlassenen Eindämmungsverordnung müssen Kantinen „für Betriebsangehörige sowie für Angehörige von Bundeswehr, Polizei und Zoll nicht für den Publikumsverkehr“ geschlossen werden.

Die Regelung nutzt den meisten Betrieben im Lande gleichwohl nichts, wenn die Beschäftigten in Kurzarbeit sind und daher kein Publikum bekocht werden kann.

Andere Casinos bleiben geschlossen

Der Betreiber der Regierungscasinokantine kann sich in seiner Arbeit übrigens voll auf die Regierenden konzentrieren. Richter und Anwälte schauen in die Röhre. Sie arbeiten zwar ebenfalls, doch ihr Bistro, das der gleiche Betreiber im Justizzentrum führt, ist geschlossen. So wie das Casino im Bundesrechnungshof Potsdam und das Bistro der IHK Potsdam.

Einen Ansturm erlebt das Casino in der Staatskanzlei in diesen Tagen nicht. Der Saal erlaubt es bei der Besucherzahl, Abstand an den großzügig gestellten Tischen zu halten. Doch Arbeitskollegen, die zusammen Mittagessen gehen, möchten auch zusammensitzen. Und das tun sie.

