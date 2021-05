Potsdam

Monatelang mussten Gastronomen pandemiebedingt ihre Pforten schließen. Seit Pfngsten dürfen sie aber in fast ganz Brandenburg wieder ihre Gäste bewirten.

Seit Pfingsten: Außengastronomie erlaubt bei stabiler Inzidenz unter 100

Die Außengastronomie kann seit Pfingsten in Teilen Brandenburgs wieder geöffnet werden. Entsprechende Pläne hat die Landesregierung nun konkretisiert. Die neuen Regelungen gelten seit dem 21. Mai. Das Kabinett hatte sich am Dienstag, 11. Mai, mit den Lockerungen befasst.

Demnach dürfen Gaststätten im Außenbereich öffnen, wenn in den Kreisen die Inzidenz seit fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 100 liegt. Gaststätten sollen demnach auf der Terrasse ihre Gäste bewirten können, wenn eine Anmeldung vorliegt sowie ein Testnachweis und der Abstand zwischen den Tischen gewahrt werden kann. Maximal sollen zwei Haushalte pro Tisch erlaubt sein. Der Termin für den Besuch in Biergarten, Café und Außenterasse kann übrigens auch direkt vor Ort gebucht werden.

Die Landesregierung plant derzeit, ab 3. Juni auch die Innengastronomie wieder zuzulassen – mit Personen aus maximal zwei Haushalten an einem Tisch. Dies werde in der nächsten Kabinettssitzung am 1. Juni diskutiert und gegebenenfalls beschlossen.

Bei hoher Inzidenz greift die Bundes-Notbremse

Wenn die Bundes-Notbremse greift, gelten folgende Regeln: Der Betrieb von Gastronomiebetrieben und öffentlichen Kantinen wird untersagt. Es gibt aber Ausnahmen etwa für Speisesäle in Rehazentren oder Pflegeheimen, die Versorgung Obdachloser oder von Fernfahrern. Die Abholung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen bleibt erlaubt, ebenso die Auslieferung. Zwischen 21.00 und 5.00 Uhr ist nur die Auslieferung zulässig. Die Bundes-Notbremse tritt inkraft, wenn in einem Kreis bzw. einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

Von MAZonline