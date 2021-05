Gastronomie in Brandenburg vor Öffnungen: Vorsicht vor den Hotspots

Potsdam

Endlich ist es soweit: Ab dem 21. Mai könnte die Außengastronomie in Brandenburg wieder öffnen – vorausgesetzt, die Inzidenz liegt seit fünf Tagen unter dem Wert von 100. Viele Brandenburger und Brandenburgerinnen fiebern jetzt auf dieses Datum hin. Verheißt es doch ein Stück Normalität. Auch die Gastronomiebranche atmet hörbar auf.

Ein Hoffnungsschimmer für die Gastronomie

Seit Anfang November 2020 haben die Gastronomen auf diesen Moment gewartet, viele stehen vor den Resten ihrer Existenz. Die angekündigten Öffnungen sind für viele Betriebe gerade ein Hoffnungsschimmer. Doch es gibt noch viele offene Fragen, die möglichst noch vor dem 21. Mai geklärt werden sollten: Wie läuft das mit den Schnelltests ab, welche Nachweise müssen die Gäste erbringen, wie soll die Bestellung von Plätzen ablaufen? Wie oft werden die Servicekräfte von den Betrieben getestet? Bisher gibt es keine einheitliche Teststrategie für die Betriebe.

Lokale könnten zu Hotspots werden

Was passiert, wenn es keine einheitlichen Regelungen gibt und wie schnell sich ein Lokal in einen Hotspot verwandeln kann, dass hat der österreichische Skiort Ischgl im letzten Jahr sehr deutlich gezeigt. Damals stecken sich dort Hunderte Gäste mit dem Corona-Virus an. Soll das in Brandenburg verhindert werden, muss schnell reagiert werden. Sonst verwandelt sich der Hoffnungsschimmer für die Betriebe in einen Sargnagel.

Von Gesa Steeger