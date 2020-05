Diese Corona-Regeln gelten jetzt für Brandenburg

Potsdam

Wie am Mittwoch angekündigt, hat die Brandenburger Landesregierung heute die Details der neuen Eindämmungsverordnung bekannt gegeben. Für Gaststätten, Kitas oder den Sport gelten damit neue Regeln. So sind Spielplätze zum Beispiel ab sofort wieder für Kinder bis 14 Jahre geöffnet, wenn sie von Eltern beaufsichtigt werden. Die Kontaktbeschränkungen dagegen gelten weiter – allerdings dürfen sich nun die Personen von zwei Haushalten treffen. So werden auch Pfingstbesuche von Verwandten möglich gemacht. Ein Überblick.

Ausflüge, Reisen und Tourismus

Ab Montag, dem 25. Mai sind „sämtliche touristischen Vermietungen“ wieder uneingeschränkt möglich – es müssen aber auch hier Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Dann können Hotels wieder Gäste aufnehmen, auch Reisebusreisen, Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge und andere touristische Aktivitäten sind wieder möglich.

Bereits ab dem 15. Mai ist es wieder erlaubt, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen zu übernachten. Auch Ferienwohnungen, und -häuser oder Charterboote mit Übernachtungsmöglichkeit sind möglich. Voraussetzung ist hier jeweils, dass die Unterkunft über eine „eigene Sanitätsausstattung“ verfügt. So müssen auf Campingplätzen die „sanitären Gemeinschaftseinrichtungen“ geschlossen bleiben. Dauercamper aber, die ihr eigenes Bad haben, dürfen aber wiederkommen.

Sport, Freibäder und Tanzstudios

Ab dem 15. Mai ist „der kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb“ im Breiten- und Freizeitsport wieder erlaubt – wenn er im Freien stattfindet. Berufssportler und Kaderathleten zum Beispiel an Olympiastützpunkten dürfen ohne Beschränkungen trainieren.

Drinnen bleibt Sport zunächst untersagt. Schwimmbäder, Freibäder, Fitnessstudios, Tanzstudios, Thermen, Wellnesscenter und andere Einrichtungen müssen also weiter geschlossen bleiben. Ausnahmen kann das Gesundheitsamt in begründeten Einzelfällen genehmigen.

Gaststätten , Restaurants und Einzelhandel

Ab dem 15. Mai dürfen Restaurants, Cafés und Kneipen von 6 bis 22 Uhr öffnen – drinnen und draußen. Voraussetzung ist, dass sie zubereitete Speisen anbieten und die Hygiene- und Abstandsregeln sichergestellt eingehalten werden. Dringend empfohlen wird von der Landesregierung, dass „Möglichkeiten zur Reservierung und Kontaktnachverfolgung“ eingerichtet werden.

Im Einzelhandel, der weitgehend schon wieder zugelassen ist, entfällt die bisherige 800-Quadratemeter-Beschränkung. Damit dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, müssen aber weiterhin Warteschlangen verhindern und den Zustrom regeln.

Theater, Kinos, Konzerte

Hier bleibt weiterhin viel geschlossen: Kinos, Theater- und Konzerthäuser dürfen noch nicht wieder öffnen – dies soll bis 31. Juli gelten. Es heißt, „in Gesprächen mit der Landesregierung“ sollen Konzepte entwickelt werden, um eine „Öffnungsperspektive“ zu entwickeln. Ministerin Manja Schüle ( SPD) will außerdem Ausnahmen für kleinere Formate mit den Veranstaltern besprechen.

Jahrmärkte, Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen müssen weiter geschlossen bleiben. Veranstaltungen in Autokinos oder „Autokonzerte“ dürfen aber stattfinden.

Kitas und Schulen

Hier gibt es noch keine großen weiteren Lockerungen. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sagte dazu: „Gemäß den Beschlüssen von Jugendminister- und Kultusministerkonferenz soll bis zu den Sommerferien jedes Kind am Übergang zur Schule vor dem Ende seiner Kita-Zeit noch einmal die Kita besuchen, jedes Schulkind und jeder Jugendliche soll wieder in die Schule gehen – zumindest tageweise.“ Dazu werde man sich in den Fachgremien beraten und noch ein entsprechendes Konzept vorlegen.

Im Rahmen „nachbarschaftlich organisierten Kinderbetreuung“ könne jetzt eine Person auch wieder die Kinder von anderen beaufsichtigen, heißt es.

Neue Besuchsregelungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Bewohner in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen können wieder Besuch von einer Person empfangen. Der Zutritt muss aber gesteuert werden und unnötige physische Kontakte müssen vermieden werden. Menschen mit Atemwegsinfektionen erhalten kein Besuchsrecht, auch wenn ein Pflegeheim aktiv von Corona betroffen ist, darf kein Besuch empfangen werden.

In Geburtstationen dürfen Väter und Partner in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wieder in auf die Geburtstationen. Auch zur Seelsorge oder zur Sterbebegleitung dürfen menschen empfangen werden.

Musik-, Flug- und Fahrschulen

In Fahrschulen ist der theoretische Unterricht und die praktische Ausbildung wieder möglich. Gleiches gilt für Flugschulen. Allerdings ist der Unterricht jeweils auf fünf Schüler gleichzeitig begrenzt.

Auch an Musikschulen dürfen nicht mehr als fünf Schüler gleichzeitig unterrichtet werden. Grundsätzlich dürfen sie den Betrieb aber wieder aufnehmen. Gleiches gilt für selbstständige Musikpädagogen. Und auch andere Bildungsangebote, zum Beispiel an Volkshochschulen sollen wieder möglich sein.

Großveranstaltungen wie Konzerte oder Messen

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wie Messen, Konzerte oder Volksfeste bleiben weiterhin verboten. Dies bleibt noch eine ganze Weile so – mindestens bis zum 31. August. Diese Regelung solle den Veranstaltern Planungssicherheit geben.

Die 1000-Teilnehmer-Regelung heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern wieder erlaubt sind. Laut der neuen Verordnung sind öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen und Versammlungen weiter verboten.

Fußpflege, Tattoo- und Sonnenstudios

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tattoo- und Sonnenstudios oder Massagesalons dürfen wieder öffnen. Immer dort wo Körperkontakt herrscht, muss aber sowohl von Kunden wie von Beschäftigten ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Außerdem muss der Zutritt gesteuert werden.

Von Ansgar Nehls