Andreas Schuster, Brandenburger Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), glaubt nicht, dass sich Verbrechen wie am Frankfurter Hauptbahnhof durch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen verhindern ließen. Schuster sagte der MAZ: „Wenn jemand so krank ist, dass er eine Frau und ein Kind, die er überhaupt nicht kennt, vor einen einfahrenden Zug stößt, dann sind sie als Polizist machtlos.“ Auch 50 zusätzliche Beamte auf dem Bahnsteig könnten einen psychisch gestörten Täter in dem Augenblick, in dem ein Zug einrollt, kaum stoppen, so Schuster weiter.

An diesem Dienstag sollte der Beschuldigte aus Eritrea dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen Mord und versuchten Mord in zwei Fällen vor. Er hatte am Montag eine am Bahngleis stehende 40 Jahre alte Frau und ihren acht Jahre alten Sohn vor einen herannahenden ICE gestoßen, erläuterte die zuständige Oberstaatsanwältin Nadja Nießen. Anschließend habe er noch versucht, eine 78-Jährige in das Gleisbett zu schubsen, was aber misslungen sei.

Während die Mutter sich nach dem Sturz abrollen und auf einen schmalen Fußweg zwischen zwei Gleisen retten konnte, wurde ihr Kind von dem einfahrenden Zug erfasst und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Mutter erlitt einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline/tk