Es ist eine wirtschaftspolitische Sensation und würde Tausende Arbeitsplätze schaffen. Der US-Elektroautobauer Tesla will in Brandenburg eine riesige Batteriefabrik bauen. Das kündige Firmenchef Elon Musk an. Als Standort ist offenbar eine Gewerbefläche in Grünheide (Oder-Spree) im Gespräch.