Potsdam

Am 59. Jahrestag des Mauerbaus ist in Berlin und Brandenburg der Opfer der deutschen Teilung gedacht worden. Bei einem zentralen Gedenken in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße legten am Donnerstag Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) Kränze am Denkmal nieder. Auch die Mutter von Chris Gueffroy, des letzten erschossenen DDR-Flüchtlings, Karin Gueffroy, kam zu dem Gedenken auf dem früheren Todesstreifen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) legten bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung Kränze am Gedenkstein in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) sowie am Gedenkkreuz in der Neuruppiner Straße in Berlin-Zehlendorf nieder.

„Das sind wir den Mauertoten schuldig“

„Das Wachhalten der Erinnerung an den Mauerbau und seine Folgen wird mit zunehmender zeitlicher Entfernung noch wichtiger“, sagte Woidke. Mittlerweile gebe es viele Menschen, die die Mauer als Symbol der Angst nur noch aus dem Schulunterricht oder aus Erzählungen kennen. „Das macht gerade an einem Tag wie heute noch einmal deutlich, dass die Aufarbeitung der Geschichte weiter notwendig ist. Das sind wir den Mauertoten schuldig“, sagte er.

Ulrike Liedtke ergänzte: „Menschen auf beiden Seiten der Grenze waren entsetzt, verzweifelt, sprachlos. Plötzlich waren sie getrennt – Familien, Freundschaften, Liebespaare“, sagte sie.

Am 13. August 1961 hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen, der die deutsch-deutsche Teilung besiegelte. Sie ging nach mehr als 28 Jahren erst mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 zu Ende.

In Berlin starben nach dem Mauerbau nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime. An einer Studie, wonach an der etwa 1400 Kilometer langen deutsch-deutschen Grenze mindestens 327 Menschen ums Leben kamen, war Kritik aufgekommen. Teile des Forschungsprojekts sollen überprüft werden.

Von MAZ-Online