Der Besucherandrang in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Von einstigen Schätzzahlen von 350.000 Gästen jährlich auf inzwischen 700.000 Besucher pro Jahr. Das hat weitreichende Folgen, wie Gedenkstättenleiter Axel Drecoll im MAZ-Interview aufzeigt.