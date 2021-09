Geduldete Menschen in Brandenburg: Im Pausenraum des Lebens

Potsdam

Fiona Kisoso hat es auf die andere Seite geschafft. Auf die schöne Seite der Stadt Eberswalde (Barnim). Dorthin, wo die Altbauten stehen, die Menschen in den Cafés sitzen. Dorthin, wo sie eigentlich nicht hingehöre, wie sie sagt. Dass sie es trotzdem geschafft hat, mache sie stolz. „Es gibt mir Hoffnung.“

An einem trüben Morgen im August steht Kisoso vor dem Bahnhof Eberswalde. Groß, kurze Haare, ihre Turnschuhe sind rosa. Sie hat den Ort als Treffpunkt vorgeschlagen. Der Ort ist in den letzten Jahren so etwas wie ein Knotenpunkt für sie geworden. Von hier sind es nur wenige Gehminuten zu ihrer Wohnung. Von hier fuhr sie knapp zwei Jahre lang jeden Tag nach Berlin, um Deutsch zu lernen. Manchmal schlief sie auf einer der Bänke im Bahnhof, wenn sie den Zug zurück nach Joachimsthal verpasste. Zurück ins Heim für Geflüchtete.

Kisosos Abschiebung ist ausgesetzt – wie lange noch?

Fiona Kisoso kommt aus Kenia. Seit vier Jahren lebt die 38-Jährige in Deutschland. Weil die Gründe für ihre Flucht den deutschen Behörden nicht ausreichen, um Kisoso einen dauerhaften Aufenthalt zu bekommen und weil Kisoso keinen gültigen Pass nachweisen kann, wird sie in Deutschland nur geduldet. Ihre Abschiebung ist ausgesetzt – unklar ist, wie lange noch.

Rund 200 000 Menschen in Deutschland wurden 2020 als ausreisepflichtig registriert. Konkret bedeutet das: Ihr Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. In Brandenburg leben rund 6000 Menschen mit einer Duldung. Viele bereits seit Jahren, viele ohne Perspektive auf ein Bleiberecht.

Alle paar Wochen muss Fiona Kisoso zur Ausländerbehörde, um ihre Duldung um ein paar Monate zu verlängern. Angekommen sei sie bisher nicht, sagt Kisoso. „Ich darf weder arbeiten noch darüber entscheiden, in welcher Stadt ich lebe.“

Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, trotzdem ringt die Politik nach wie vor um einen Umgang mit Migration. Der Fall von Kisoso zeigt, wie der Staat und die Behörden immer wieder daran scheitern, Menschen, die jahrelang im Land sind, erfolgreich zu integrieren. Und welche Folgen dieses Scheitern für die Betroffenen hat.

Sie fühle sich abgeschnitten von Deutschland, sagt Fiona Kisoso. Wie in einer Parallelwelt, in der jemand den Pausenknopf gedrückt habe. Nur das dieser Pausenraum jetzt ihr Leben sei.

Nicht erst seit der Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan fordern Verbände und Initiativen wie Pro Asyl oder der Flüchtlingsrat Brandenburg, dass bestehende Bleiberechtsregelungen besser ausgeschöpft werden müssen.

Das sehen nicht alle so. So warnen Politiker der Union angesichts der Lage in Afghanistan vor einer Wiederholung der Flüchtlingswelle von 2015. In Brandenburg fordert die AfD, weiter nach Afghanistan abzuschieben. Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) indes sprach sich für die Stärkung des Bleiberechts von jungen Geflüchteten aus.

Flüchtlingsrat: Bleiberechtsregelungen sehr restriktiv

Ein Vorstoß, der zu begrüßen sei, sagt Lotta Schwedler, Sprecherin des Flüchtlingsrat Brandenburg. Denn gerade in Brandenburg würden die Bleiberechtsregelungen sehr restriktiv ausgelegt. Mit Folgen für die Betroffenen. „Viele Geduldete leben jahrelang in einem Zustand einer ständigen Unsicherheit und Entrechtung“, sagt Lotta Schwedler. Häufig müssten diese Menschen über Jahre in Sammelunterkünften leben, weil sie der Residenzpflicht unterlägen. In manchen Fällen hätten Betroffene weder Zugang zu Integrationskursen noch zum deutschen Arbeitsmarkt.

Wie lange dieser Zustand anhalten kann, zeigte jüngst ein Fall aus dem Landkreis Barnim. Im Mai wurde der Nigerianer Obinna O. nach 22 Jahren Duldung in Deutschland abgeschoben. Nach 22 Jahren in einer Sammelunterkunft.

Obinna O. war nicht der Einzige, der in diesem Jahr aus Brandenburg abgeschoben wurde. So wurden zwischen Januar und Ende Juni bereits 81 Personen zurückgeführt. Für sie ging es zurück nach Pakistan, Georgien oder die Ukraine. 22 weitere mussten aufgrund der Dublin-Verordnung in andere EU-Länder.

Ihr Freund Obi sei auf Straße abgefangen und dann gegen seinen Willen in ein Flugzeug gesetzt worden. „Er durfte nur die Klamotten mitnehmen, die er anhatte“, sagt Fiona Kisoso. Sie sitzt in einem Imbiss in der Nähe des Bahnhofes. Hinter ihr dreht sich ein Dönerspieß. Vor ihr auf dem Tisch liegen ihre Ausweispapiere. Ein grünes Mäppchen. Auf einer Seite zieht sich eine rote Linie über die Seite. Auf dem Blatt steht: „Aussetzung der Abschiebung (Duldung).“

In Kenia, sagt Kisoso, werde sie mit dem Tode bedroht. Deswegen könne sie nicht zurück. Überprüfen lässt sich das nicht. Doch Kisoso hat nicht nur Angst, sie ist auch wütend. Auf ein System, dass geduldete Menschen „degradiere“, wie sie sagt. Auf ein Minimum an Dasein.

Auch Kisoso lebt drei der letzten vier Jahre in Sammelunterkünften. Die ersten Wochen in Deutschland in einer Unterkunft in Frankfurt (Oder). Zwei Jahre verbrachte Kisoso in einem Übergangsheim bei Joachimsthal. Rückblickend sei das die schlimmste Zeit gewesen, sagt Kisoso. Dort draußen gab es nichts. „Wir waren abgeschnitten.“ Weil das Heim ihr keinen Sprachkurs vermittelte, machte sich Kisoso selber auf und suchte sich einen Kurs in Berlin. Die Kosten für die Fahrten übernahmen ihre Eltern, erzählt sie.

Rückblickend kann man sagen, es war Kisosos erster Schritt zurück ins Leben. Raus aus dem Pausenraum. Seiher kämpft sie um jeden weiteren Meter. Auf Demonstrationen spricht sie über das Leben als Geduldete und fordert mehr Rechte ein. Gemeinsam mit einer lokalen Flüchtlingsinitiative aus Barnim besucht sie Sammelunterkünfte und klärt andere Geduldete über ihre Rechte auf. Gerade beschäftigt sie der Fall eines Vaters, der mit seinem Sohn in einer Wohnung lebe, die von Schimmel befallen sei. „ich versuche für die beiden eine andere Unterkunft zu finden.“ Früher, in Kenia habe sie für eine Nichtregierungsorganisation gearbeitet, die sich für Frauenrechte eingesetzt habe, erzählt sie.

Ein Studium, eine Arbeit, ein Leben: Fiona würde gern bleiben

Ihr größter Erfolg bisher: der Umzug in ein eigenes Zimmer. Seit November 2020 lebt sie in einer Wohngemeinschaft in Eberswalde. „Auf der guten Seite der Stadt. Da wo die Deutschen leben“, sagt Fiona. Dahin, wo sie eigentlich nicht hingehört. Für sie ist das ein großer Schritt, denn eine eigene Wohnung ist in dem System der Duldung nicht vorgesehen. Zwar ist der Auszug aus der Sammelunterkunft nicht verboten, aber für viele Geduldete unerreichbar, weil die Kosten für die Wohnungen zu hoch sind.

Trotz aller Schwierigkeiten möchte Fiona bleiben. „Deutschland bietet Sicherheit. Die Leute halten sich hier an die Regeln.“ Das möge sie, sagt sie. In Kenia habe sie internationale Beziehungen studiert. Gern würde sie in Deutschland einen Master machen.

Von Gesa Steeger