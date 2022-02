Brandenburg/Havel

„Glauben Sie mir, Mademoiselle, wenn es etwas gibt, was ich wie die Pest hasse, dann Ränke und Betrügerei.“ Wo eine solche Beteuerung dem schlimmsten Schurken und Sittenstrolch besonders leicht von der Zunge geht, ist der Niedergang einer Gesellschaft mit Händen zu greifen. Der barocke Skandalroman „Gefährliche Liebschaften“ erschien 1782, sieben Jahre vor der Französischen Revolution. Seither hat der Stoff auf unzähligen Bühnen und Leinwänden immer wieder für Furore gesorgt.

Zerstörtes Liebesglück

Im Brandenburger Theater können die Zuschauer mit dem Schauspieler Andreas Klopp einen besonders gewandten Erpresser und charismatischen Verführer erleben. Der Vicomte de Valmont weiß als lebenslustiger Hallodri von Stand ein zartes Mädchen zu entehren und einer glücklich verheirateten Strohwitwe das Herz zu brechen. Dazu stiftet ihn die herrschsüchtige Marquise de Merteuil an, recht lässig und cool verkörpert von Julia Borgmeier. Nachdem sie selbst von ihrem Liebhaber verlassen wurde, besteht ihr ganzes Trachten darin, anderes Liebesglück zu verhindern und zu zerstören. Im weinroten, fließenden Spaghettiträger-Jumpsuit sitzt die Intrigantin und Strippenzieherin auf einem rot ausgeschlagenen Podest im Schaukelstuhl und raucht.

Barockes Sittendrama

Die Spielfläche der Studiobühne ist geschickt als Raumecke abgesteckt, die sich ins Parkett öffnet. Als Blickfang dienen vier große Harfen, die als Raumteiler, Kleiderständer, Spiegel oder Tür dienen. Das Zitat aus der Barockzeit wird von den beiden Ausstatterinnen Frauke Menzinger und Kathrin Wittig munter mit poppigem Design und mit der Mode der 1970er Jahre kombiniert, dem Jahrzehnt der sexuellen Befreiung. Harfenklänge eröffnen den gut zweistündigen Abend. Der Livemusiker Erik Kross sitzt neben der Bühne und unterstreicht atmosphärisch mit musikalischen Farben von Vivaldi bis Joe Cocker den Anspruch, das Sittendrama in die Moderne zu überführen.

Intime Szenen

Regisseurin Gislén Engelmann macht nicht den Fehler, den mit drei Oscars gefeierten, opulenten Ausstattungsfilm von 1988 nachzuspielen. Starke szenische Schlüsselbilder des Filmes lässt sie aber nicht unbeantwortet. Wenn etwa Valmont den erotischen Rücken einer Kurtisane als Unterlage nutzt, um mit spitzer Feder einen Ränkebrief zu schreiben oder wenn er sich als Kurier Zutritt ins Schlafzimmer der Klosterschülerin Cécile verschafft, um unter ihre Bettdecke zu schlüpfen, verlagert sie die intimen Szenen einfach aus der Horizontalen in die Vertikale. Engelmann verlangt den Schauspielern auch nicht die von Kameras herangezoomten feinen mimischen und gestischen Regungen ab. Theatergemäß dürfen sie drastischer agieren. So errichtet Präsidentengattin Tourvel auf der Bühne aus den herumliegenden Schaumstoffwürfeln einen phallushaften Turm, den Lebemann Valmont aber nicht lange stehen lässt. Die Sich-Erwehrende gibt Eva Schröer mit anmutiger Überzeugungskraft, die Rolle der überschwänglich Verliebten fällt ihr etwas schwerer.

Zügelloses Duo

Als Valmont, der seinen Ruf als unwiderstehlicher Verführer festigen möchte, sich dann wirklich in diese Frau verliebt, und dann mit seinem wahren Gefühl selbst Schindluder treibt, kippt die Handlung ins Tragische. Eigentlich wollte ihn die Marquise de Merteuil zur finalen Belohnung selbst an ihre Wäsche lassen. Dass es zwischen den beiden erotisch knistert, kann der Zuschauer schwerlich glauben. Zu sexuell befreit und zügellos agiert das Duo in einer heutigen Welt, die ohne die streng verspielte Fassaden des Rokokos auskommt.

Sehenswert

Der Gruppe Poetenpack ist am Brandenburger Theater ein pointierter und eleganter Theaterabend mit feinen komischen Momenten gelungen. Zu erleben sind auch zwei Schauspieler, die in zwei sehr gegensätzliche Rollen schlüpfen dürfen und so doppelt brillieren: Anatol Käbisch formt als Chevalier Danceny und als Madame de Rosemonde (eine alte Dame mit Rollator) zwei starke Charaktere. Und Hannah Prasse mimt ohne Überzeichnungen sowohl eine professionelle Kurtisane wie auch ein armes, schüchternes Mädchen. Endlich hat das gebeutelte Theater in Brandenburg sehenswertes Sprechtheater im Angebot.

info Nächste Aufführungen: 2. April, 19.30 Uhr. 3. April, 18 Uhr. 30. April, 19.30 Uhr. Studiobühne des Brandenburger Theaters. Brandenburg/Havel. Karten unter 03381/511-111.

Von Karim Saab