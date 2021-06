Gefährliche Straßen: Brandenburg zählt deutschlandweit die meisten Verkehrstoten

Potsdam

Während deutschlandweit die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr gesunken ist, verzeichnet Brandenburg steigende Zahlen. 140 Menschen starben 2020 auf Brandenburgs Straßen, 15 mehr als 2019. 37 Prozent der Opfer waren über 65 Jahre alt. Das geht aus dem jüngsten Verkehrssicherheitsreport 2021 der Dekra hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde.

„Wir müssen die Verkehrssicherheit steigern“, sagte Mirco Brunnert, Leiter der Dekra Automobil GmbH Potsdam, angesichts der aktuellen Unfallstatistik, nach der Brandenburg deutschlandweit die meisten Verkehrstoten zu verzeichnen hat. Eine Entwicklung, die Brunnert als „katastrophal“ bezeichnete.

Mehr Tote trotz sinkender Unfallzahlen

Besonders besorgniserregend sei das Unfallgeschehen in Brandenburg bei den Senioren, sagte der Dekra-Experte. Denn trotz des Rückgangs der Unfallzahlen insgesamt steige die Zahl der Verkehrstoten in den höheren Altersklassen weiterhin an. „Ein bedrückendes Ergebnis.“ Laut des Dekra Sicherheitsreports waren 2020 rund 16.225 Senioren in Verkehrsunfälle verwickelt und damit 13 Prozent weniger als noch 2019. Auch die Anzahl der Verletzten sank von rund 1900 auf 1784 für das Jahr 2020. Gleichzeitig steig die Anzahl der Verkehrstoten im Seniorenalter von 44 auf 52.

Eine Entwicklung, die sich aufgrund des demografischen Wandels und einer alternden Bevölkerung zukünftig noch verstärken könnte, warnte Mirco Brunnert. Es sei daher wichtig, sich mit dem Thema „Mobilität im Alter“ zu beschäftigen. Das belege auch der Umstand, dass 72 Prozent der Unfälle mit Seniorenbeteiligung von diesen selbst verursacht worden seien. Auch seien rund 67 Prozent der getöteten Senioren über 75 Jahre alt gewesen, sagte Brunnert.

Besonders betroffen sind Menschen ab 75 Jahren

Bei der Bewertung des Unfallgeschehens in Brandenburg nahm Jens Peter Schultze, Leiter der DEKRA Automobil GmbH Oranienburg (Oberhavel), Bezug auf eine Feststellung der Polizei, nach der im Straßenverkehr „Rücksicht und Solidarität“ im Mittelpunkt stehen müssten. Auch er nehme eine zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr wahr, sagte Schultze, „der man entschieden entgegentreten“ müsse.

Ähnlich äußerte sich auch Mirco Brunnert und forderte eine „proaktive Strategie auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene“ für mehr Verkehrssicherheit von Senioren. Erklärtes Ziel müsse dabei „der Erhalt einer sicheren individuellen Mobilität“ sein. Speziell in ländlichen Regionen müssten dabei Modelle entwickelt werden, die „die Mobilität älterer Menschen erhalten, ohne auf das Fahren eines eigenen Pkw angewiesen zu sein.“

So sei neben dem Ausbau der Infrastruktur auch eine „verpflichtende Rückmeldefahrt zum Kompetenzerhalt für Menschen über 75 Jahre“ denkbar, sagte Dekra-Experte Brunnert. Im Alter gehe die Reaktionszeit verloren, auch die Beweglichkeit gehe zurück. Dazu kämen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Verkehr zur Gefahr werden könnte. „Eine verbindliche Prüfung kann eine Möglichkeit sein, um Verkehrstauglichkeit festzustellen.“

Dekra fordert verpflichtende Prüfung für Senioren

Weiter müssten Übergänge wie Kreuzungen besser gesichert werden, forderte Brunnert. Gerade für ältere Menschen seien „Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege, Mittelinseln oder vorgezogene Fahrbahnränder“ unverzichtbar, betonte der Dekra-Experte. Auch der „Ausbau des Radwegenetzes“ müsse angesichts der steigenden Nutzung von Elektrofahrrädern durch ältere Verkehrsteilnehmer vorangetrieben werden. Darüber hinaus sprach sich Brunnert für mehr Beratungsangebote aus. Gerade bei älteren Menschen sollte die Möglichkeit bestehen, sich in Ruhe mit dem „ungewohnten Fahrverhalten“ der Elektrofahrräder vertraut zu machen, betonte Brunnert.

Neben Brandenburg verzeichnet auch Berlin hohe Zahlen bei den Verkehrstoten. Laut dem Statistischen Bundesamt starben im vergangenen Jahr 50 Menschen bei Verkehrsunfällen, zehn mehr als im Jahr 2019. Bundesweit wurden 2020 so wenige Verkehrstote gezählt wie noch nie seit dem Start der Statistik vor 60 Jahren. Das Statistische Bundesamt meldete 2.724 Verkehrstote - das waren 322 weniger als im Jahr zuvor. Die meisten Verkehrstoten gab es in Deutschland in den 1970er Jahren. Damals waren es fast 20.000 pro Jahr. Seitdem sind die Zahlen stark gesunken - auf im Schnitt 3.000 Verkehrstote pro Jahr.

Senioren sind dabei besonders oft betroffen. Rund 30 Prozent aller Verkehrstoten in der EU zählten in den letzten Jahren zu den über 65-Jährigen, unter den Fußgängern und Radfahrern machten Senioren sogar etwa die Hälfte aller Getöteten im Straßenverkehr aus.

Von Gesa Steeger