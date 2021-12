Potsdam

„Moin, suchst noch nen Pass?“ Keine Minute, nachdem ich der Gruppe in einem einschlägigen Online-Kurznachrichtendienst beigetreten bin, erscheint diese Direktnachricht. Es ist einer von vielen Kanälen im Internet, in denen sich Corona-Leugner und Impfgegner anonym tümmeln.

„Ja. Deshalb bin ich hier“, antworte ich. Natürlich will ich nicht wirklich einen gefälschten Impfausweis erwerben – das wäre strafbar –, sondern recherchieren, wie das Geschäft funktioniert, das inzwischen auch in Brandenburg floriert. In vielen Landkreisen Brandenburgs wurden mittlerweile gefälschte Impfausweise entdeckt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben bereits in mehr als 100 Fällen. Der Impfpass ist eine Urkunde, sie zu fälschen ist ebenso strafbar wie der Handel mit Fälschungen. Bis zu fünf Jahre Haft stehen seit Kurzem darauf.

Geliefert werden Impfausweis und digitales Zertifikat

Die Kommunikation im Internet ist kompakt. Ein „Steffen“ fragt: „Biontech oder Astra? Booster?“ Ich frage zurück, ob das ein Papierausweis sei oder nur das digitale Zertifikat. „Beides. Manchmal wollen die trotzdem den Gelben sehen. Wie am Flughafen.“

150 Euro soll die Fälschung kosten – weniger, als in anderen Gruppen, wo oft 250 Euro aufgerufen werden. Ich frage dreist: „Billiger als andere. Gefällt mir. Wie geht das?“ – und bekomme eine Sprachnachricht von „Steffen“, der in Wahrheit sicher anders heißt. In breitem sächsischen Dialekt preist er seine Ware an. „Die Nachfrage geht immer höher, weil es jetzt eine Einschränkung ist, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Wir behalten aber unseren Preis bei, denn wir sind gut damit gefahren“, sagt er mir, während er im Auto unterwegs ist.

Das Etikett gehört angeblich zu einer echten Impfdosis

„Steffen“ zeigt sich gesprächig. Auf meine Nachfragen offenbart er Details, die das Ausmaß der kriminellen Handlungen zeigen. „Es ist alles original und nichts selber ausgedruckt. Die sind von den Ampullen. Das Etikett gehört wirklich zu einer Impfdosis, nicht wie bei vielen, wo es selbst ausgedruckt ist und es die Chargennummern gar nicht gibt. Das ist nämlich ein Problem. Die wird mittlerweile kontrolliert, ob es diesen Impfstoff gab“, sagt er in einer zweiten Nachricht.

Doch woher stammen die originalen Etiketten? Arbeitet „Steffen“ in der Gesundheitsbranche? „Nein, ich bin Bäcker“, schreibt er zurück. „Bekomme es von nem Arzt.“ Ich stocke und stelle mich naiv: „Ich dachte, pro Impfung muss auch ein Aufkleber in den Pass. Da bleibt doch nichts übrig für eine Fälschung?“ Die knappe Antwort: „Waschbecken.“ Anstatt den Impfstoff zu verabreichen, schüttet sein Lieferant ihn offenbar weg.

Das Verbrechen, das hier womöglich begangen wird, bekommt damit eine neue Dimension. Hier werden nicht nur Aufkleber und Urkunden gefälscht, sondern knapper Covid-Impfstoff für den Profit vernichtet.

Bis zu 20 Impfpässe am Tag

Auf die Gefahr hin, zu neugierig zu sein und das Ende des Chats heraufzubeschwören, frage ich: Warum macht der das? „Sein Kind ist nachweislich an dem Impfstoff gestorben“, behauptet „Steffen“. Er kenne den Arzt, wie auch den Sohn, der nur 37 Jahre alt geworden sein soll. Wenn „Steffen“ gar keine gefälschten Ausweise parat hat, sondern nur das Geld kassieren will, könnte das eine geschickte Lüge sein. Sie macht es den impfskeptischen Käufern einfacher, seinen Köder zu schlucken. Denn nichts, was „Steffen“ über sich, den Arzt und sein Angebot erzählt, lässt sich belegen.

Der Arzt verdient angeblich mit

Er behauptet, dass er zehn bis 20 Impfpässe am Tag verschicke, „zur Zeit eher 20“. Das meiste Geld daran verdiene nicht er, sondern der Arzt mit Zugriff auf die Impfstoff-Etiketten. Auch eine Apotheke soll mitverdienen. Denn auch das digitale Zertifikat mit dem wichtigen QR-Code wird mitgeliefert. Praktisch: Die Gefahr, in der Apotheke enttarnt zu werden, hätte man als Käufer so nicht.

„Steffen“ fehlen nun noch mein Name, mein Geburtsdatum und mein Wohnort, um den Deal perfekt zu machen. „Willst Du?“, fragt er.

Wenn ich jetzt zustimme, schickt er mir einen Strichcode. Damit könnte ich im Supermarkt das Geld an der Kasse einzahlen. Die Ware würde er spätestens am nächsten Tag „per Einschreiben“ in die Post geben, sagt er. Ich frage mich, ob ich tatsächlich Post aus Sachsen bekommen würde. Ob darin ein echtes Impfstoff-Etikett kleben würde, mit dem ein Arzt auf diese Weise mehr verdient, als wenn er die Impfung tatsächlich verabreicht hätte. Oder ob „Steffen“ einfach ein Betrüger ist, der eine Legende erzählt und damit ein Geschäft macht. Wenn ich Antworten auf diese Fragen haben will, muss ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen und den gefälschten Impfausweis tatsächlich bestellen. In diesem Moment würde ich mich strafbar machen. So endet der Selbstversuch. Steffens letzte Frage im Chat bleibt unbeantwortet. Ich bin raus.

