Potsdam

Für einige Noch-Abgeordnete war der Wahltag sehr bitter: Er besiegelte ihr Ende als Mitglied des Bundestages, weder über Direktmandate noch über die Landeslisten konnten sie einen Platz im Parlament sichern.

Das gilt etwa für Sebastian Steineke, Dietlind Tiemann und Saskia Ludwig (alle CDU). Besonders bitter für Steineke: Das Direktmandat im Wahlkreis 56 (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teile des Kreises Havelland), das er 2013 und 2017 noch gewann, verlor er 2021 krachend – kein einziges Wahllokal konnte der Neuruppiner für sich entscheiden.

Übergangsgeld soll beruflichen Wiedereinstieg absichern

Doch auch Norbert Müller von den Linken muss sich aus dem Bundestag verabschieden. Für ihn war das jedoch absehbar: Im „Promi-Wahlkreis“ 61 mit Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) als direkte Konkurrenten waren seine Aussichten auf das Direktmandat gering, einen Platz auf der Landesliste hatte er nicht. Er ist seit 2014 MdB.

Doch wie sieht es mit ihrer finanziellen Versorgung nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag aus? Die Diäten, die sie während ihrer Zeit als aktive Parlamentarier erhalten, lassen ein Leben ohne allzu große Geldsorgen zu.

Nach dem Ende des Mandats erhalten die ehemaligen Abgeordneten ein Übergangsgeld. Dies soll laut Bundestag „den beruflichen Wiedereinstieg absichern“ und muss voll versteuert werden.

Übergangsgeld bemisst sich an den Jahren im Parlament

Für jedes Jahr, in dem das Mandat ausgeübt wurde, erhält ein ehemaliger Abgeordneter einen Monat lang das Übergangsgeld, höchstens jedoch 18 Monate. Heißt konkret: Sebastian Steineke, der dem Parlament acht Jahre lang angehörte, hat acht Monate lang Anspruch auf das Übergangsgeld. Die Höhe des Übergangsgeldes ist identisch mit der aktuellen Abgeordnetenentschädigung (Diät), also derzeit 10.083 Euro monatlich. Steineke kann also mit einem Übergangsgeld von insgesamt 80.664 Euro rechnen.

Norbert Müller (Linke) hat dementsprechend mit seiner siebenjährigen Bundestagszugehörigkeit ein Recht auf Übergangsgeld in Höhe von insgesamt 70.581 Euro. Allerdings spendet Müller laut seiner Website u.a. 1900 Euro im Monat an Vereine und Projekte – ob dies auch für das Übergangsgeld gilt, konnte er auf MAZ-Anfrage zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Üppige Altersbezüge für Parlamentarier – noch

Saskia Ludwig ist erst seit Ende 2019 im Bundestag. Ihr Übergangsgeld fällt dementsprechend geringer aus – voraussichtlich 20.166 Euro.

Auch für die Altersvorsorge war die Zeit im Parlament äußerst lukrativ. Für jedes Jahr im Bundestag erwerben Abgeordnete aktuell Rentenansprüche in Höhe von ca. 250 Euro. Der maximale Anspruch wird nach 27 Jahren erreicht, also die höchstmögliche monatliche Rente, die allein durch die Bundestagszeit ein Parlamentarier erreichen kann, beträgt etwa 6.750 Euro.

Um beim Beispiel Steinekes zu bleiben: Durch seine Zeit im Bundestag ist eine Rente von 2000 Euro monatlich bereits gesichert, bei Norbert Müller sind es 250 Euro weniger.

Allerdings regt sich Widerstand gegen diese allzu üppigen Altersbezüge, und zwar aus den Reihen des Bundestags. Wie die „Tagesschau“ berichtet, setzt sich eine parteiübergreifende Gruppe aus Parlamentariern von CDU, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei für eine Reform des Systems ein: Sie fordert, dass die MdBs selbst für ihr Alter vorsorgen sollen.

Von MAZonline