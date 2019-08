Cottbus

Vor diesem Termin war Robert Habeck etwas nervös. Muffensausen sei das falsche Wort, sagt der Grünen-Chef, aber auf Trillerpfeifen und eine Demo habe er sich schon eingestellt. Als Startschuss für den Wahlkampf-Marathon in Brandenburg und Sachsen hat er sich Cottbus ausgesucht, in der Braunkohleregion Lausitz. Wo Kohlekumpel für den Klimaschutz ihren Job verlieren, wo die AfD stärkste Kraft werden kann, da haben die Grünen kein Heimspiel. Aber genau da wollen sie bis zu den Landtagswahlen am 1. September angreifen.

Rechts von der Tür des Alten Stadthauses spielt die „Grüne Kapelle“ die Lieder „Über den Wolken“ und „Ein Freund, ein guter Freund“. Links der Tür stehen mit ernsten Gesichtern drei Männer und eine Frau mit Plakaten, die nur auf den ersten Blick nach Grüne-Wahlkampf aussehen. Darauf sind Zitate, die das rechte Lager auf die Palme bringen - etwa „Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali“, was Cem Özdemir mal gesagt und seitdem auch gerechtfertigt erklärt hat.

„Ich wähle AfD , 100 Prozent“

Hinter dem Plakat steht Maud Proft, die ein Naturkosmetik-Studio in Cottbus hat, Umweltschutz sehr wichtig findet, aber die Grünen nicht für wählbar hält. Warum, das sei ja klar, sagt sie mit Blick auf die Plakate. „Ich wähle AfD, 100 Prozent.“ Neben ihr steht Rentner Ulrich Böhm, der auch AfD wählt – „das ist für mich kein Protest“, betont er – und Habeck gern mal fragen würde, wie er es mit Russland und der Nato hält. Trillerpfeifen haben sie keine dabei.

Habeck startet in Brandenburg, wird in den kommenden Wochen aber vor allem durch Sachsen touren. Co-Parteichefin Annalena Baerbock tourt durch Brandenburg, denn hier war sie mal Grünen-Landeschefin und hat doch ein bisschen Heimvorteil, auch als Grüne.

Partei für wohlhabende Wessis?

Das Spitzenduo, andere Partei-Promis und nicht ganz so Prominente werden den August über Termin an Termin absolvieren. Nicht nur in den Uni-Städten, wo sie es leicht haben, sondern auch in den Regionen, die man „abgehängt“ nennt. Wo der Bus selten kommt, wo Ärzte fehlen, wo die Grünen als Partei für wohlhabende Wessis mit Ökofimmel gelten, während sie anderswo den Ministerpräsidenten stellen und als Kanzler gehandelt werden. Die Hoffnung: Wenn hier was geht, dann genau jetzt.

Der bundesweite Höhenflug spiegelt sich auch in den ostdeutschen Ländern wider. Zwölf Prozent und mehr in Sachsen in den Umfragen, das ist mehr als das Doppelte des letzten Wahlergebnisses. Die 16 Prozent in Brandenburg sind in einer Liga mit der Linken, nicht weit hinter CDU, SPD und AfD. Anders als in Thüringen, wo nur wenig später gewählt wird, machen die Grünen in Brandenburg und Sachsen Wahlkampf aus der Opposition heraus, was manches einfacher macht.

„Es knistert ein wenig“

Wie aus den Umfragewerten Stimmen werden sollen, das macht Habeck am Montagabend in Cottbus vor. 250 Leute fasst der Saal, deutlich mehr wollen rein, die Ordner sind schon etwas nervös. Die Leute sitzen um eine kleine Bühne, Habeck spricht frei, das Mikrofon angesteckt, nicht in der Hand. „Es knistert ein bisschen, irgendwas liegt in der Luft“, sagt er. Bei diesen Wahlen gehe es nicht nur um die Politik in den Ländern, sondern um die Frage: Gelingt ein stabiler demokratischer Konsens? Siegt die Angst oder der Mut?

Die Grünen wollen gern für den Mut stehen, für Dialog, für Bündnisse. Aber für einige im Saal stehen sie eher für die Bedrohung. „Ich bin sozusagen Ihr Gegenwind“, stellt sich einer vor, der aus Peitz kommt – der Ort „lebt praktisch vom Kraftwerk Jänschwalde“, sagt er. Und hat grundsätzlich Zweifel an Deutschlands Klimapolitik, an Subventionen für Sonnen- und Windstrom. Ein anderer, der im Kraftwerk arbeitet, sagt wenig später leise, der Weg aus den fossilen Energien sei schon der richtige – aber es sei für sie gerade nicht einfach. Wie könne man denn eine Energiewende gestalten, die zum Vorbild taugt?

„Hallo Klima. Tschüss Braunkohle“

Habeck antwortet ausführlich und sichtlich bewegt, bekundet Respekt dafür, dass sie sich hier zu Wort melden. Zufrieden sind sie hinterher nicht mit seinen Antworten, wählen werden sie die Grünen vermutlich auch nicht. Auf der Aufstellwand für die Kameras steht „Hallo Klima. Tschüss Braunkohle.“

Dafür klatschen andere im Saal umso begeisterter. Auch, als Habeck das Bündnis 90 würdigt, das eine wichtige Rolle zur Wendezeit spielte und mit dem die West-Grünen sich 1993 zusammenschlossen. Auch er selbst habe früher nichts mehr davon gehalten, Bündnis 90 im Namen zu behalten, gibt er zu. Die eigene politische Tradition der Ostdeutschen, die hätten die Grünen im Westen nicht gesehen.

Nach Bayern jetzt Brandenburg ?

Heute sei das anders: „Wir versuchen auf der Bundesebene als westdeutsche Grüne diese Bündnis-90-Tradition zu verstehen und wieder aufzunehmen.“ Denn, so sagen es Habeck und Baerbock immer wieder: Heute wollten die Grünen die Partei der Bündnisse sein in einer Gesellschaft, die mit tiefen Gräben kämpft. In Bayern haben sie vergangenen Herbst einen Überraschungserfolg gefeiert, auch in Hessen lief es, bei der Europawahl auch. Dämpfer im Osten könnten den Dauer-Erfolg schnell ins Wackeln bringen.

Zumindest in Cottbus sieht Habeck keinen Grund, sich darum Sorgen zu machen. Nachdem die letzte Frage beantwortet ist, will er noch was loswerden. „Wenn es einen Grund gibt, die Zuversicht zu behalten, dann war das heute Abend hier. Vielen Dank.“ Applaus. Ein Stockwerk tiefer haben die Demonstranten ihre Anti-Grünen-Schilder zusammengepackt und wünschen freundlich einen schönen Abend.

