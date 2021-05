Potsdam

In Brandenburg drängen immer mehr Menschen darauf, dass sie die Zweitimpfung mit Astrazeneca und damit den vollständigen Impfschutz früher als erst nach zwölf Wochen bekommen. Das sagte der Sprecher der kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Christian Wehry, auf Anfrage. „Jetzt wird den Leuten langsam klar, wenn sie in den Sommerurlaub wollen, brauchen sie den vollen Impfschutz“, sagte er.

Der empfohlene Abstand von zwölf Wochen zuzüglich von 14 Tagen bis zum vollen Immunschutz kollidiere bei vielen Brandenburgern mit ihrer Urlaubsplanung. Viele würden daher derzeit bei den Arztpraxen anrufen, und um einen früheren Zweitimpfungstermin bitten, um den Urlaub zu retten.

Indirekt befeuert werden solche Begehrlichkeiten durch die Gesundheitsminister der Bundesländer selbst. Diese haben in ihrer Konferenz am 6. Mai für Astrazeneca beschlossen, dass es den Ärzten „in Absprache mit der zu impfenden Person“ freistehe, ein Impfintervall zwischen vier und zwölf Wochen zu wählen.

StiKo empfiehlt Abstand von mindestens neun Wochen

Der Rahmen entspricht den Zulassungsbedingungen der Europäischen Arzneimittelbehörde. Ein Verstoß gegen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StiKo) ist das nicht. Deren Experten sehen eine hohe Antikörperbildung durch die Zweitimpfung bereits nach neun Wochen Abstand.

Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft hatte gleich nach dem neuen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz erklärt, dass tatsächlich viele Menschen sich einen kürzeren Abstand zwischen ihrer Erst- und Zweitimpfung wünschen würden, „um schneller den vollen Impfschutz zu bekommen“. Entsprechende Anliegen werden auch an die Impfzentren herangetragen.

Medizinische Gründe: Termin vorziehen

Allerdings kann dort der Termin eigentlich nur um höchstens eine Woche vorverlegt werden, wie KVBB-Sprecher Wehry erklärte. Dafür müsse man medizinische Gründe angegeben. Wehry räumt jedoch ein, dass die Callcenter, welche die Termine vergeben, eigentlich keine Möglichkeit haben, die Angaben der Anrufer zu überprüfen.

Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums betätigt, dass auch beim Infotelefon der Landesregierung immer wieder die Möglichkeit einer früheren Zweitimpfung erfragt werde. Solche Anrufe oder Mails kennt auch der Sprecher des Innenministeriums Andreas Carl. „Manche sagen explizit, dass sie in Urlaub reisen möchten. Wir erklären, dass das nicht geht.“ Entgegenkommen könne man aber sehr wohl, wenn zum Beispiel eine Reha-Maßnahme anstehe oder es andere medizinische Gründe gebe.

Patienten akzeptieren medizinische Argumente

Auch Ärztin Karin Harre aus Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) wird seit einigen Wochen mit dem Wunsch nach einer früheren Zweitimpfung konfrontiert. In einigen Fällen sei sie dem nachgekommen und habe die Patienten nach neun und nicht nach zwölf Wochen erneut empfangen, berichtet sie. Dies sei medizinisch gesehen bei Jüngeren auch kein Problem. „Das Immunsystem ist da in der Regel noch besser.“ Der Rahmen von neun bis zwölf Wochen für die Zweitimpfung sei auch von der StiKo von Anfang an so vorgegeben gewesen. Ein kleineres Intervall hält sie aber für problematisch. „Die Wirkung ist einfach besser, wenn man wartet.“ Die meisten Patienten würden das auch einsehen und medizinischen Argumenten Vorrang einräumen.

Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg Wehry stellt klar, dass eine Vorverlegung aus ärztlicher Sicht aber kein Grund ist. „Für uns gilt schlichtweg: Das Impfen an sich ist wichtiger als der Urlaub“, so Wehry. Die Impfkampagne habe letztlich das Ziel, die Gesellschaft aus der Pandemie herauszuführen, nicht einzelnen Gruppen Vergünstigungen zu verschaffen.

Andererseits verstehe er den Frust, denn die Vorteile durch die vollständige Impfung lägen ja auf der Hand. Insofern schauen Brandenburgs Ärzte auch mit Zwiespalt auf den 7. Juni. Mit diesem Datum soll laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Priorisierung ganz aufgehoben werden. „Wir haben heute schon die Sachlage, dass die Arztpraxen überrannt werden“, so Wehry. Das werde sich durch die Freigabe der Impfungen ganz gewiss nicht entspannen.

