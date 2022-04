Potsdam

Der Finanzkompromiss, den Bund und Ländern am späten Donnerstagabend zur Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen getroffen haben, ist aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) extrem wichtig für die Kommunen. Die Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz gebe den Kommunen die Sicherheit, die sie brauchten, um eine zügige Unterbringung der Geflüchteten zu organisieren. Die Vereinbarung zu den Kosten nannte Woidke fair. 

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich darauf verständigt, dass der Bund die Kommunen in diesem Jahr bei Unterkunftskosten mit 500 Millionen Euro unterstützt. Die Länder sollen für bereits entstandene Kosten ebenfalls 500 Millionen Euro erhalten. An den Kosten der Integration der Geflüchteten für Länder und Kommunen zum Beispiel in Kitas und Schulen beteiligt sich der Bund mit einer Milliarde Euro.

Die Regierungschefs einigten sich zudem darauf, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vom 1. Juni an über die Jobcenter staatliche Grundsicherung erhalten sollen, also die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger. Derzeit erhalten Geflüchtete, wenn sie das wollen, Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Sozialämtern.

Es geht um deutlich zweistellige Millionenbeträge

Für den Brandenburger Landkreistag betonte dessen Präsident Siegurd Heinze (parteilos), es gehe landesweit um „deutlich zweistellige Millionenbeträge“ angesichts von erwarteten 40 000 Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet.

Bund und Länder hätten einen „guten Kompromiss“ gefunden, der allerdings noch in seinen Details ausgestaltet werden müsse. „Man muss anerkennen: Die Unterstützung durch den Bund geht deutlich über das hinaus, was 2014, 2015 und 2016 geleistet wurde“, so der Landrat von Oberspreewald-Lausitz. Wichtig sei jetzt, dass die Kommunen, die nicht am Verhandlungstisch gesessen hätten, nicht übermäßig belastet würden.

Konkret forderte Heinze, dass Bund oder Land die Kosten für die Unterbringung für die Ukraine-Flüchtlinge in Gänze übernähmen. Eigentlich sind die Kommunen laut Sozialgesetzbuch II zu einem Drittel beteiligt. Heinze drängte auf Regelungen auch für die nächsten Jahre, denn die Krisensituation werde mit einiger Wahrscheinlichkeit auch im kommenden Jahr fortbestehen.

Jobcenter sollen ab Juni Geflüchtete betreuen

Die Jobcenter in den Kommunen, denen ab Juni die Betreuung der Geflüchteten zukommt, könnten Kapazitäten für diese Aufgabe mobilisieren, sagte Heinze. Schließlich sei die Zahl der Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger stark zurückgegangen.

Die nächste große Herausforderung komme auf die Kommunen zu, wenn in einigen Wochen die ukrainischen Kinder in Kitas und Schulen aufgenommen werden müssten. „In Kitas sind Plätze rar, an Schulen fehlen Lehrer, es fallen Stunden aus, Corona geht um“, fasst Heinze die Lage zusammen. „Diesem Riesenthema müssen wir uns stellen.“

„Die Einigung vom Donnerstag ist grundsätzlich zu begrüßen“, sagte Potsdam-Mittelmarks Landrat Marko Köhler (SPD). Dass Ukraine-Flüchtlinge nicht mehr nach Asylbewerberleistungsgesetz sondern Sozialgesetzbuch II versorgt würden, „legt den Schalter um für die Integration in den Arbeitsmarkt“, so Köhler. Zwar wollten die Flüchtlinge meist schnell in die Ukraine zurück, doch könne sich der Konflikt dort „über Monate und Jahre hinziehen“.

Von Ulrich Wangemann