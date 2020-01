Details zur Gigafabrik: Tesla-Produktion in Grünheide soll im Juli 2021 starten

Potsdam

Die Pläne für die Tesla-Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) werden konkreter. Der Produktionsstart in Grünheide ist für Juli 2021 geplant, wie aus einer Bekanntmachung im Brandenburger Amtsblatt hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurde. Das Genehmigungsverfahren für die Industrieansiedlung, an der mehrere Tausend Arbeitsplätze hängen, gilt damit offiziell als eröffnet. Und damit können Umweltverbände und Anwohner auch Bedenken gegen das Projekt einreichen.

In der Fabrik sollen jährlich bis zu 500.000 Autos vom Band laufen. Das ist eine enorm hohe Summe, wenn man bedenkt, dass Tesla vergangenes Jahr weltweit nur 367.500 verkauft hat, wie aus der am Freitag veröffentlichten Jahresbilanz für 2019 hervorgeht.

Gießerei, Presswerk, Batteriefabrik

Die Fabrik auf dem 300 Hektar großen Areal am östlichen Berliner Ring soll aus Gießerei und Presswerk, dem Karosserierohbau, einer Lackiererei, einer Sitz- und Kunststofffertigung, einer Batterieherstellung, einer Antriebsproduktion sowie der Endmontage bestehen.

Die Fabrik in ihren gigantischen Ausmaßen soll eine eigene Abwasserbehandlungsanlage erhalten, die in der Stunde 252 Kubikmeter Wasser umwälzen soll. Tesla-Chef Elon Musk will dort die Modelle 3 und Y für den europäischen Markt bauen lassen.

‚Mit der heutigen Bekanntmachung halten wir die in der Task Force Tesla vereinbarten Termine. Alles läuft nach Plan“, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Einen Monat lang könne die Öffentlichkeit nun die Antragsunterlagen einsehen und bis zum 5. März Einwendungen einbringen, erklärte er.

Unterlagen liegen ab Montag aus

Dazu werden ab Montag in Grünheide, Erkner und im Amt Spreenhagen sowie im Landesamt für Umwelt am Standort Frankfurt (Oder) die Antragsunterlagen von Tesla sowie der Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einsicht ausgelegt.

Bis zum 5. März können Einwendungen gegen das Projekt unter der Vorhaben-ID G07819 schriftlich oder elektronisch beim Landesumweltamt eingereicht werden. Für elektronische Einwendungen kann das Internetportal des Umweltamtes genutzt werden.

Erörterungstermin im März

Am 18. März soll dann in der Stadthalle von Erkner ein Erörterungstermin stattfinden, bei dem Bürger oder Umweltverbände ihre Bedenken vorbringen können. Die Hinweise werden von der Genehmigungsbehörde geprüft und fließen unter Umständen in Form von Auflagen in Genehmigungsverfahren ein.

Tesla gilt als größter US-Elektroautohersteller der Welt. Das Unternehmen hat im vierten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet und seine Jahresziele so doch noch erreicht. In den drei Monaten bis Ende Dezember wurden weltweit 112.000 Autos an die Kundschaft gebracht, wie Tesla am Freitag in Palo Alto mitteilte. Der Großteil entfiel mit 92.550 Stück auf Teslas günstigstes Fahrzeug, das Model 3, mit dem die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk den Massenmarkt erobern will.

Im gesamten abgelaufenen Jahr lieferte das Unternehmen rund 367.500 Fahrzeuge aus. Damit steigerte sich Tesla um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Von Torsten Gellner