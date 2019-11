Generalstaatsanwältin Hoffmann soll neue Justizministerin werden

Potsdam

In Brandenburg werden die neuen Kabinettsposten verteilt. Die Generalstaatsanwältin Susanne Hoffmann soll neue Justizministerin für die CDU werden. Das erfuhr die MAZ aus Koalitionskreisen. Die oberste Chefanklägerin ist erst seit Juni im Amt, war zuvor im Justizressort Abteilungsleiterin.

Den Job als Minister für Infrastruktur und Landesplanung, den ebenfalls die CDU besetzen darf, soll für die CDU Guido Beermann übernehmen, der in Berlin Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist. Beermann ist Brandenburger und Mitglied im Kreisvorstand der CDU Potsdam-Mittelmark. Er stammt aus Emsdetten/ Westfalen, lebte lange in München und war von 2012 bis 2015 in Berlin Staatssekretär in der Wirtschaftsverwaltung.

Genilke soll Staatssekretär werden

Ihm zur Seite soll als Staatssekretär Rainer Genilke stehen, wie die MAZ erfuhr. Der Landtagsabgeordnete war in der zurückliegenden Wahlperiode verkehrspolitischer Sprecher und ist jetzt parlamentarischer Geschäftsführer. Er muss, wenn er Staatssekretär wird, sein Landtagsmandat abgeben.

Eine offizielle Bestätigung der Personalien von der CDU gibt es bisher nicht. Fest stand bisher nur, dass der kommissarische CDU-Chef Michael Stübgen neuer Innen- und Kommunalminister werden soll.

Von Igor Göldner