Die „Generalverwaltung des vormals regierenden preußischen Königshauses“ ist die private Nachfolgeinstitution des einstigen Königlichen Preußischen Hausministeriums. Ihren Sitz hat sie seit 2019 in einer angemieteten Villa unweit des Heiligen Sees in Potsdam. Hier empfängt der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, die MAZ-Reporter zum Gespräch.

Herr von Preußen, in der aktuellen Debatte geht es um die Bewertung der Rolle Ihrer Vorfahren in der Weimarer Republik und während des Nationalsozialismus. Sie haben den Vorschlag gemacht, das Thema in einer Ausstellung zu beleuchten. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat grundsätzlich positiv reagiert, signalisiert aber, dass Sie bei der Ausgestaltung außen vor bleiben sollen. Ist das für Sie in Ordnung?

Georg Friedrich von Preußen: Ich freue mich sehr, dass Manja Schüle meine Initiative aufgegriffen hat und dem Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten den Auftrag gegeben hat, ein Konzept auszuarbeiten. Das Ganze geht auf einen Brief von mir von vor einem Jahr zurück. Die Idee war es, die Geschichte meiner Familie und der Schlösser in den 1920er und 1930er Jahren näher zu beleuchten. Wir haben im letzten Jahr selbst kritische Fragen an die Geschichte gestellt: durch die Förderung eines Buchprojektes des Historikers Lothar Machtan. Ziel war es, einen schonungslosen Überblick zu erhalten, was damals passiert ist. Die einzig mir bekannte Biografie zum ehemaligen Kronprinzen stammte aus den 1960er-Jahren. Ich habe schon in dem Brief an Generaldirektor Vogtherr klargemacht, dass ich keinerlei Mitsprache anstrebe. Das verbietet sich bei diesem Thema, da stimme ich mit der Ministerin überein. Es gibt viele erfahrene Historikerinnen und Historiker, die im Rahmen einer Kommission mitwirken könnten.

Zu dieser Kommission müsste perspektivisch der Historiker Stephan Malinowski zählen, der in dem Entschädigungsstreit als Gutachter für das Land Brandenburg tätig war und von Ihnen verklagt worden ist. Kürzlich hat er in einem neuen Buch die Rolle des Kronprinzen sehr kritisch beleuchtet – die Ministerin hat Malinowskis Namen genannt. Damit hätten Sie kein Problem?

Absolut nicht. Stephan Malinowski hat, wie andere auch, dazu beigetragen, die historische Debatte weiterzuführen. Das ist sehr in meinem Sinn. Doktor Malinowski ist sicher genauso geeignet wie die Professoren Machtan und Brandt, die ich vorgeschlagen hatte. Aber es ist allein Sache der Stiftung, das zu entscheiden.

Der Ex-Kronprinz und das NS-Regime

Ist der Kronprinz überhaupt noch zu verteidigen? Angesichts seiner Unterstützung Hitlers und der Ergebenheitsadressen an den Diktator kann es doch gar keine zwei Meinungen geben, wo er stand.

Sicher, ich habe bereits vom moralischen Tiefpunkt unserer doch sehr langen Familiengeschichte gesprochen. Dazu bekenne ich mich. Es gibt keinerlei Anlass, etwas schönzureden. Mir ist viel an der Aufarbeitung seiner Rolle gelegen, deshalb die Idee zu der Ausstellung. Allerdings sollte man nicht nur Einzelpersonen wie meinen Urgroßvater in den Blick nehmen, sondern auch das Umfeld, in dem er sich bewegt hat – und seine Motive. Erklärungsbedürftig ist beispielsweise, warum der Ex-Kronprinz 1934 noch Anbiederungsversuche an das NS-Regime unternahm. Im Sommer war sein engster Vertrauter, sein Adjutant, festgenommen und misshandelt worden, was als deutliches Zeichen an die Familie zu verstehen war. Da ist noch viel zu erforschen.

Georg Friedrich Prinz von Preußen (M.) im Gespräch mit Henry Lohmar (l.) und Ulrich Wangemann.

Sie sind mit Hinblick auf den Kronprinzen immer vorsichtig, weil ja der Streit um einen finanziellen Ausgleich für enteignete Immobilien und Gegenstände nicht zuletzt von der Beurteilung seiner historischen Rolle abhängt.

Das macht die gesamte Diskussion so kompliziert. Ob der ehemalige Kronprinz dem Dritten Reich „erheblich“ Vorschub geleistet hat oder nicht, wird ein Gericht entscheiden. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ein Richterspruch die historische Debatte nicht beenden kann. Man muss das eine vom anderen trennen.

Das Land verweigert Ihrer Familie eine Entschädigung nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsgesetz von 1994. Die Begründung: Familien, die Hitler maßgeblich Vorschub geleistet haben, sollen kein Geld vom Staat erhalten. Haben Sie Ihre Stellungnahme dazu schon abgegeben?

Wir müssen klären, ob wir weitermachen. Wir werden die Frist ausnutzen, denn es gibt neue Erkenntnisse – die Forschung ruht nicht.

Als der Kronprinz Cecilienhof verließ, blieb Vieles zurück

Würden Sie Exponate für die angedachte Ausstellung zur Verfügung stellen?

Ich bin selbstverständlich zu Gesprächen bereit und trage gern mit Leihgaben zu einer Ausstellung bei, sofern es gewünscht ist. Allerdings ist Vieles durch den Krieg und danach verloren gegangen, gerade Privateigentum des Kronprinzen, der ja noch in Cecilienhof gewohnt hatte. Als er das Haus verlassen hat, ließ er Vieles zurück – nicht daran denkend, dass es für immer verloren sein würde.

Was genau existiert denn noch an möglichen Exponaten aus dem Besitz des Kronprinzen?

Uniformen, Kleidungsstücke und Zigarettenetuis gibt es noch. Das ist nur ein kleiner Teil. Eine Ausstellung, wie ich sie anrege, könnte einen viel breiteren Fokus haben.

Wie meinen Sie das? In Cecilienhof gibt es eine bestehende Ausstellung, die sich vor allem mit der Potsdamer Konferenz und nicht so sehr mit dem Kronprinzen beschäftigt.

Generell ist die Geschichte der preußischen Schlösser im 20. Jahrhundert nicht annähernd so gut aufgearbeitet wie die Zeit der preußischen Könige oder die Kaiserzeit. Diese Aufarbeitung wäre jetzt angebracht. Mich als Ausstellungsbesucher würde das interessieren. Nach 1926 konnte meine Familie einen Teil der Schlösser noch privat bewohnen – einschließlich des Cecilienhof. Das Neue Palais zum Beispiel wurde staatlich, später machte es Hermann Göring zu einem seiner Dienstsitze. Er ließ sich sogar eine Wohnung dort einrichten. Welche Rolle hat die Familie nach dem Ende der Monarchie gespielt, wie hat sie mit der Schlösserverwaltung interagiert? Wie wurden die Schlösser politisch instrumentalisiert? Eine solche breitere Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert habe ich in meinem Brief vorgeschlagen.

Georg Friedrich Prinz von Preußen beim MAZ-Interview.

Extravagante Kleidungsstücke des Kronprinzen lagern im Familienarchiv auf der Burg Hohenzollern

Der Kronprinz war für einen extravaganten Stil bekannt, trug Tweed und fuhr Sportwagen. Beim Tag von Potsdam ist er mit einer Fellmütze abgebildet. Was gibt Ihr Archiv konkret her?

Wir machen gerade eine Bestandsaufnahme. Bekannt ist, dass sich der Kronprinz bei der Kombination von Uniformteilen an keine Dienstvorschriften hielt. Er trug eine wilde Mischung aus verschiedenen Verbandsabzeichen, die nicht zueinander gehörten, Koppeln in der falschen Farbe und Handschuhe, die nicht zur Uniform gehörten. Er hatte etwas Dandyhaftes. Kaiser Wilhelm II. hat ab und zu ein Machtwort gesprochen im Sinne von: „So läufst du mir nicht wieder herum!“ Solche Stücke jedenfalls haben wir noch. Privat trug er ebenfalls ausgefallene Stücke, zum Beispiel eine weiße hirschlederne Hose. Es gibt ein Interview mit Fox-News aus dem Sommer 1932, in dem er so etwas anhat. Diese Stücke lagern im Familienarchiv auf der Burg Hohenzollern. Teils stellen wir sie selbst aus oder verleihen sie. Mein Angebot steht, dass wir unsere Tore öffnen für ein solches Vorhaben. Dazu kommen Dokumente wie etwa private Briefe, die sich der Kronprinz und seine Frau geschrieben haben.

Worüber schrieben sich die Eheleute?

Mitte 1932 bezeichnet die Kronprinzessin in privaten Briefen Hitler als „Don Adolfo“. Das zum Beispiel gibt Anlass zu Diskussionen. Es deutet eine gewisse Nähe zu Hitler an. Man kann es aber auch so interpretieren, dass man sich über ihn lustig macht. Fatalerweise hat man Hitler wohl nicht ernst genug genommen. Solche Dokumente kämen in Frage.

Besitzen Sie auch die Glückwunschkarten, die der Kronprinz Hitler etwa zum Frankreichfeldzug schickte?

Die finden sich in öffentlichen Archiven. Ob solche Schriftstücke bei uns erhalten sind, da bin ich mir nicht sicher. Aus heutiger Sicht ist es verstörend, dass es solche Glückwunschadressen überhaupt gab.

Preußen-Prinz: „Wusste lange Zeit wenig über den Kronprinzen“

Sie selbst haben die Ära der ausgehenden Weimarer Republik und des Aufstiegs Hitlers als „dunkelstes Kapitel der Familiengeschichte“ bezeichnet. Haben Sie aus der Debatte neue Erkenntnisse zur Rolle des Kronprinzen gewonnen?

Auf jeden Fall. Ich wusste lange Zeit wenig über den Kronprinzen – viel weniger als über meine anderen drei Urgroßväter. Das hat nichts damit zu tun, dass man in unserer Familie nicht über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen hätte. Es hatte schlicht damit zu tun, dass mein Großvater und sein Vater nicht miteinander konnten – sie konnten einander nicht ausstehen. Meines Wissens gab es während des Krieges nur wenige und nach 1945 nur noch ein einziges Treffen. Dementsprechend wenig wurde er thematisiert. Die aktuelle Hohenzollerndebatte hat dazu beigetragen, dass ich mich viel intensiver mit dem letzten Kronprinzen beschäftigt habe.

Sie sind in der Vermögensauseinandersetzung juristisch gegen Wissenschaftler, Journalisten und andere vorgegangen. Hätten Sie im Nachhinein manches anders gemacht?

Mit 45 Jahren darf man noch dazulernen. Mich haben die Entwicklungen, die vor drei Jahren Fahrt aufnahmen, sehr überrascht. Aus heutiger Sicht hätte ich frühzeitig Dinge besser erklären können. Wir hatten zuvor fünf Jahre lang auf der Arbeitsebene viele Dinge mit Vertretern der öffentlichen Hand besprochen, übrigens in einem sehr guten Miteinander. Im Jahr 2019 wurde es schwierig, denn aus unserer Sicht wurden in der losbrechenden öffentlichen Debatte falsche Dinge behauptet – und auf dieser Grundlage beurteilte man das Handeln meiner Familie. Die öffentliche Hand hat mich damals ganz klar dazu aufgefordert, falsche Unterstellungen auszuräumen – als Bedingung dafür, dass die Gespräche weitergehen können. Da ging es etwa darum, dass unser Archiv angeblich für die Wissenschaft verschlossen sei oder ich ein eigenes Museum auf Staatskosten fordern würde. Oft blieb mir nichts anderes übrig, als den gerichtlichen Weg zu gehen. Am Ende des Tages gab es Fälle, in denen Gerichte entscheiden mussten, was ich bis heute bedauere. Es wurde übrigens oft in unserem Sinne entschieden.

Mehrfach aber auch nicht – Ihre Bilanz ist gemischt.

Ich will mich keinesfalls mit möglichen Erfolgen rühmen. Einige Fälle fallen unter die Meinungsfreiheit. Wir leben in einem Rechtsstaat. Jeder Bürger hat das Recht, ein Gericht anzurufen. Wenn es zu meinen Ungunsten ausgeht, habe ich auch die Konsequenzen zu tragen. Seit zweieinhalb Jahren hat es kein neues Verfahren mehr gegeben. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Verfahren beendet. Ich würde mich freuen, wenn das so bliebe.

Georg Friedrich von Preußen lässt Klage gegen Historiker Süß fallen

Beendet sind die juristischen Scharmützel nicht. Ende Januar war ein Verfahren gegen den Historiker Winfried Süß vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam angesetzt, fiel aber aus. Um es zusammenzufassen: In der öffentlichen Wahrnehmung hat Ihnen nichts mehr geschadet als das juristische Vorgehen gegen Wissenschaftler und Journalisten. Was hindert Sie eigentlich daran, nachdem Sie Ihren Punkt gesetzt und Ihre Sicht der Dinge klargemacht haben, alle Klagen fallenzulassen?

Das habe ich schon getan. Ich habe bereits verfügt, die noch anhängige Klage fallen zu lassen, bei der es um eine Interviewäußerung von Winfried Süß ging. Damit ist dieses Kapitel für mich abgeschlossen.

Historiker sind es nicht gewohnt, sich mit Anwälten auseinanderzusetzen – es ist unter Forschern keine übliche Form der Ansprache. Normalerweise tragen sie Meinungsverschiedenheiten über Aufsätze und Artikel in Fachzeitschriften aus. Anwaltsschreiben mit Klageandrohungen sind für Wissenschaftler, die oft genug freiberuflich arbeiten, eine wirtschaftliche Bedrohung. Haben Sie die Wirkung falsch eingeschätzt?

Ich muss selbstkritisch sagen, dass ich wohl aus meinen Erfahrungen mit anderen Streitigkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten leider zu vertraut bin, was den Umgang mit Anwaltsschreiben angeht. Ich habe mir solche Schreiben früher sehr zu Herzen genommen. Das ist mir jetzt wieder sehr bewusst geworden. Später habe ich gelernt, damit umzugehen und sie als das zu sehen, was sie sind: juristisch oft unzugängliche Schriftsätze mit dem Ziel, die Sichtweise der Gegenseite klarzumachen. Ich persönlich würde einen Brief ganz anders formulieren. Bei jemandem, der noch nie Berührung mit derartigen Schreiben hatte, löst das sicher etwas aus. Das hatte ich so nicht eingeschätzt. Es hat sicher viel zu dem Ärger beigetragen, viele Betroffene haben ihrem Ärger dann öffentlich Luft gemacht. Im Rückblick und mit mehr Gelassenheit sehe ich doch andere Wege, unsere Position zu verdeutlichen – was nicht heißt, dass wir nicht damals schon Redaktionen angeschrieben haben. Zur Wahrheit gehört auch: In vielen Fällen haben wir kein Gehör bekommen.

Chef des Hauses Hohenzollern: Familienoberhaupt, Verwalter des Erbes, Repräsentant

Sie stehen als so genannter Haus-Chef im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Woher kommt diese Bezeichnung und was ist Ihre Aufgabe?

Gebräuchlich ist dieser Titel spätestens seit 1918, als nicht nur meine Familie, sondern alle bis dahin regierenden Fürsten plötzlich im Privatleben gelandet waren und alle politische Verantwortung aufgeben mussten. Es blieben aber private Vermögen und Sammlungen. Bei uns gab es den Begriff Chef des Hauses Hohenzollern schon viel länger, wir können ihn bis in die Zeit Friedrichs des Großen nachweisen. Ich finde, es ist eine schöne Bezeichnung für einen Familienältesten, für ein Familienoberhaupt. Wobei man bei mir den Begriff Familienältesten in Anführungszeichen setzen muss. Ich wurde es schon mit 18 Jahren, da mein Vater viel zu früh gestorben ist und es deshalb einen Generationensprung gibt.

Welche Rechte und Pflichten hat ein Haus-Chef?

Vermögensrechtlich bin ich Eigentümer dessen, was ich von meinem Großvater ererbt habe. Mein Ansatz ist aber weitgehender: Ich verwalte dieses Erbe für die Familie und versuche, das, was uns geblieben ist, in die nächste Generation weiterzugeben. Außerdem repräsentiere ich die Familie nach außen.

Wie groß ist diese Linie der Hohenzollern?

Mein Familienzweig umfasst derzeit rund 40 Mitglieder. Eigentlich eine ganz normale Familiengröße – anders als das Haus Habsburg, wo es in die Hunderte geht. Es gibt heute noch zwei Linien des Hauses Hohenzollern: die schwäbisch-katholische Linie mit Sitz in Sigmaringen in der Schwäbischen Alb, außerdem die fränkisch-brandenburgisch-preußische Linie, die ich vertrete. Die Trennung liegt viele Jahrhunderte zurück. Wir fühlen uns aber verwandtschaftlich verbunden und tauschen uns aus.

Es geht in der aktuellen Auseinandersetzung um Vermögensfragen. In normalen Familien erben immer alle Kinder einen Teil. Bei Ihnen ist das anders.

Die Idee war, dass man das, was der Familie gehörte, in eine Hand weitergibt – damit alles zusammengehalten wird. Mit jeder Erbteilung würde der Besitz ja kleiner. Was nicht mehr so zeitgemäß ist: Die männliche Erbfolge. In früheren Zeiten ging man wie selbstverständlich davon aus, dass die weiblichen Mitglieder der Familie in andere große Häuser einheiraten, versorgt sein würden und damit aus ihrem Hausverband ausschieden. Heutzutage ist das natürlich anders.

