Bomben auf Tesla-Gelände gesprengt – doch brisante Debatte vor Ort um Rolle der AfD

Auf dem Gelände für die künftige Fabrik des US-amerikanischen Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin sind am Sonntag sieben Weltkriegsbomben gesprengt worden. Alles sei ohne Probleme verlaufen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes des Brandenburger Polizeipräsidiums. Die vorher angekündigte Sperrung der Bundesautobahn 10 zwischen Freienbrink und Erkner ( Landkreis Oder-Spree) habe nicht zu nennenswerten Behinderungen geführt.

Ein etwa 600 Meter großer Sperrkreis war um die Fundorte gezogen worden. Auf dem Gelände sollen ab dem kommenden Jahr Tesla-Elektroautos gebaut werden. Bisher wurden nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums rund 85 Kilo Kampfmittel in dem Waldgelände gefunden.

Elon Musk twittert zum Protest

In den Streit zwischen kritischen Anwohnern des geplanten Produktionsstandorts der Firma Tesla in Grünheide sowie Befürwortern der potenziell größten Industrieansiedlung Brandenburgs seit 1990 hat sich am Wochenende Tesla-Chef Elon Musk eingeschaltet. Er meldete sich am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter persönlich zu Wort: „Es klingt danach, dass wir einige Dinge klarstellen müssen.“

Bürger beschäftigt unter anderem die Wasserver- und -entsorgung; außerdem befürchten sie eine Gefahr für die öffentliche Trinkwasserversorgung. In den Antragsunterlagen laut Bundesimmissionsschutzgesetz hatte das Unternehmen angegeben, dass pro Stunde 372 Kubikmeter Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz benötigt werden. Allerdings werde Tesla nicht an jedem Tag so viel Wasser verbrauchen, schrieb Musk nun. „Das ist möglicherweise ein seltener Fall einer Spitzennutzung, aber nichts, was jeden Tag vorkommt.“

Musk : Wald war zur Pappkartonherstellung gedacht

Auch zu der kritisierten angekündigten Rodung von Wald äußerte sich der Firmenchef. Auf dem 300 Hektar großen Gelände gebe es keinen natürlichen Wald. Dieser sei zur Kartonherstellung angepflanzt worden und nur ein kleiner Teil werde für die Fabrik verwendet.

Am Freitagabend hatte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Grünheide vor rund 400 Bürgern gesagt, dass Ausgleichsflächen für die Neuanpflanzungen von Wald landesweit gefunden wurden. „Wo die sind, wird bekannt gegeben“, kündigte er an. Statt Kiefern- entstehe Mischwald. „Abholzungen auf dem künftigen Fabrikgelände sind auch nur deshalb möglich, weil es sich um ein ausgewiesenes Gewerbegebiet handelt“, betonte er.

Gespräche mit dem BUND

Unterdessen haben sich vergangene Woche Vertreter von Tesla und des Brandenburger Bundes für Natur und Umwelt ( BUND) getroffen. Dabei habe das Unternehmen angekündigt, die benötigte Wassermenge von 372 auf 238 Kubikmeter stündliche zu senken, sagte BUND-Geschäftsführer Axel Kruschat. Es gebe Ideen zum effektiveren Einsatz des Wassers. Derzeit werde ein hydrologisches Gutachten erarbeitet. Das Landesumwelt sei für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zuständig, jedoch ohne öffentliche Beteiligung. „Wir wollen da Gebrauch vom Recht zur Akteneinsicht machen“, kündigte er an.

Auf dem 300 Hektar großen Gelände will Tesla von Sommer 2021 an jährlich zunächst 150 000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y bauen, dann bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr. Für das Grundstück - das seit 20 Jahren als Gewerbegebiet ausgewiesen ist - soll Tesla 41 Millionen Euro zahlen.

Bürgerinitiative: „Keine Plattform für Rechte“

Derweil sorgt die Beteiligung von Rechtspopulisten an einer Anti-Tesla-Kundgebung in Grünheide für Diskussionen in der Bürgerinitiative. Vorerst soll es keine weiteren Demonstrationen mehr geben. Damit soll Vertretern mit rechter Gesinnung keine Plattform mehr geboten werden, sagte Steffen Schorcht von der Bürgerinitative gegen das Milliardenprojekt am Samstag auf Anfrage. „Es besteht jetzt der Vorwurf, dass wir der AfD nahe stehen“, sagte er. „Es gab und gibt hier jetzt massiven Druck auf Mitstreiter und auf Redner.“

Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet, dass die Initiative sich nicht instrumentalisieren lassen wolle, aber weiter gegen die Fabrik sei. Schorcht sagte, unter die Teilnehmer von Veranstaltungen der vergangenen zwei Wochen hätten sich offenbar Teilnehmer aus der rechten Szene gemischt. Entsprechende Vermutungen seien nun durch Videoaufnahmen bestätigt.

AfD-Reizfigur Berndt (“Zukunft Heimat“) lief mit

Tatsächlich ist in einem Fernsehbericht aus der vergangenen Woche in einem Demonstrationszug der AfD-Landtagsabgeordnete und Anführer der fremdenfeindlichen Bewegung „Zukunft Heimat“, Hans-Christoph Berndt, zu sehen. Auf Twitter schreibt Berndt, er könne „die Skepsis gegen das Projekt Gigafactory Berlin sehr gut nachvollziehen“. Die Pro-Tesla-Demonstranten bezeichnete er als „Willkommensklatscher“.

Die Befürworter des Tesla-Werks gingen am Wochenende auch wieder demonstrieren. Unter dem Motto „Gestalten statt verhindern“ waren am Samstag rund 300 Bürger auf die Straße gegangen, sagte Martin Hildebrandt, einer der Organisatoren der Befürworter-Demo.

Von Gudrun Janicke und Ulrich Wangemann