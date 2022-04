Geplante Lauterbach-Entführung: Sven B. äußerte sich offen staatsfeindlich 

Potsdam

Der am Mittwoch vor Ostern verhaftete Falkenseer Impfgegner Sven B. (54), der mutmaßlich gemeinsam mit anderen Extremisten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollte, hat sich bereits vor einem Jahr offen umstürzlerisch geäußert. Das ARD-Magazin Report aus Mainz hat jetzt einen Videoausschnitt veröffentlicht. Darin erklärte der Bilanzbuchhalter, er wolle „das System weghaben“. Dann müsse sich „das Volk ein eigenes System“ geben. Sven B. äußerte weiter, er sei nicht der Meinung, dass Deutschland noch eine Demokratie sei.

ARD zeigt Video von Querdenker-Demo

Das Video wurde Report zufolge auf einer Querdenker-Demonstration aufgenommen. Sven B. setzte damals auch äußerlich ein Zeichen: An der Jacke trug er das sogenannte St.-Georgs-Band trug – also das Erkennungszeichen russischer Nationalisten und Putin-Fans. Es kam als Erkennungszeichen russischer Soldaten und Kriegsunterstützer im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine zu trauriger Berühmtheit. Sven B., ein ehemaliger Soldat, war ab 1990 längere Zeit in der Sowjetunion.

An seinem Haus in Falkensee (Havelland) hatte Sven B. einen Aufkleber mit der Aufschrift „Ich lasse mich nicht impfen“ geheftet. Der 54-Jährige gilt neben einem Mann aus Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) als Hauptverdächtiger.

Vereinte Patrioten chatteten zu Politiker-Morden

Der Sender hat außerdem interne Chatgruppen der „Vereinten Patrioten“ ausgewertet, in dem die Extremisten sich über tödliche Gifte austauschen – und zu Morden an Politikern. Zum Kern der extremistischen Chatgruppe aus Verschwörern, Corona-Leugnern, Gegner der Corona-Politik und sogenannten Reichsbürgern gehören fünf Beschuldigte. Vier Männer sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Der Generalbundesanwalt hat gerade die Ermittlungen an sich gezogen.