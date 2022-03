Frankfurt (Oder)

Nach stundenlanger Verhandlung hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am Freitagabend seine harte Entscheidung verkündet: „Es wird festgestellt, dass die ... wasserrechtliche Bewilligung vom 28. Februar 2020 rechtswidrig und nicht vollziehbar ist.“

Die Entscheidung hat es in sich. Der Wasserverband Strausberg/Erkner (WSE), der auch die neue Autofabrik von Tesla versorgt, kann kein zusätzliches Wasser über das Wasserwerk Eggersdorf fördern. Und daran hängt nicht nur die Wasserversorgung von Tesla. Daran hängen auch die von rund 170.000 privaten Kunden. Zufällig fiel die Gerichtsentscheidung mit dem Tag zusammen, an dem Tesla die finale umweltrechtliche Genehmigung für die Autofabrik in Grünheide (Oder-Spree) erhielt.

Was hat das Gericht geurteilt?

Das Verwaltungsgericht gab teilweise einer Klage der Umweltverbände Grüne Liga und Nabu statt. Sie bemängelten, dass es bei einer wasserrechtlichen Genehmigung durch das Landesamt für Umwelt (LfU) für das Wasserwerk Eggersdorf verwaltungsrechtlich nicht korrekt zugegangen sei.

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hatte im Februar 2020 die Genehmigung erhalten, über das Wasserwerk 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr zusätzlich zu fördern. Die gesamte Fördermenge stieg damit auf rund 3,76 Millionen Kubikmeter im Jahr.

Das Gericht kritisierte, dass angesichts der erhöhten Fördermenge die Öffentlichkeit hätte erneut beteiligt werden müssen. Das hatte das Umweltamt aber unterlassen. Nun muss die Beteiligung nachgeholt werden – durch Auslegung der Unterlagen. Bürger und Verbände können dann dagegen Einspruch erheben. Dies muss das Amt berücksichtigen und neu entscheiden, ob der Antrag auf Wasserförderung bewilligt wird oder nicht. Es gilt als sicher, dass die Bewilligung dann erneut erteilt wird. Das Problem: Eine solche Beteiligung kann Monate bis Jahre dauern. Und bis dahin ist die Entnahme am Wasserswerk Eggersdorf nicht erlaubt.

Wie hängt das Verfahren mit Tesla zusammen?

Tesla ist offiziell nicht an dem Verfahren beteiligt. Und auch wenn das Umweltministerium beharrlich behauptet, das Verfahren habe nichts mit Tesla zu tun, liegt der Zusammenhang auf der Hand. Der Antrag auf eine noch höhere Förderung war unmittelbar nach der Ankündigung der Tesla-Ansiedlung im November 2019 gestellt worden.

Laut WSE war der Antrag auf Erhöhung gestellt worden, um den Wasserbedarf Teslas decken zu können. Und das sei auch dem Umweltamt klar gewesen, heißt es beim WSE. Denn das Amt hat im Rekordtempo von nur drei Monaten diesen Antrag bewilligt. Sonst dauert so etwas Jahre: 2015 hatte der WSE einen ersten Antrag auf Erhöhung gestellt. 2018 hatte dafür das Umweltamt die Öffentlichkeit korrekt beteiligt. Über diesen Antrag wurde aber erst im Februar 2020 entschieden – also fünf Jahre später – und zwar im Zuge mit der zwischenzeitlich beantragten erneut höheren Fördermenge. Diese Bewilligung wurde nun in Gänze gekippt, heißt es beim WSE.

Wird die Wasserversorgung von Tesla jetzt gestoppt?

Das kann passieren. Der WSE hatte bereits gewarnt, dass er sich gezwungen sehen würde, den Versorgungsvertrag mit Tesla zu kündigen, wenn die Genehmigung gekippt wird.

Zwar habe das Gericht den Förderbescheid nicht aufgehoben, erklärte WSE-Anwalt Sven Hornauf gegenüber der MAZ. Entscheidend sei aber die Formulierung, dass die Bewilligung „nicht vollziehbar“ ist. „Damit sitzen wir bald auf dem Trockenen“, sagte er in einer ersten Reaktion. Sobald das schriftliche Urteil in etwa 14 Tagen vorliegt, müsse die Förderung am Wasserwerkt Eggersdorf eingestellt werden.

Um wie viel Wasser geht es?

Anders als bisher angenommen und auch vom Umweltministerium so behauptet, steht laut Hornauf nicht nur die Erhöhung der Fördermenge um 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr zur Debatte – also quasi der Tesla-Anteil. Beklagt worden sei der Bescheid über den Umfang der vollen Fördermenge über 3,76 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Sollte das so zutreffen, würde dem Wasserverband etwa ein Drittel des gesamten Wasserhaushaltes abhanden kommen.

Muss Wasser nun rationiert werden?

Anwalt Hornauf erwartet, dass der Wasserverband mit seinen 18 Bürgermeistern jetzt zu einer Krisensitzung zusammenkommt und das weitere Vorgehen berät. „Es wird wohl auf eine Rationierung der Wassermengen hinauslaufen“, so Hornauf. Wie die aussehen soll, ist unklar. Im Sommer könnte aber zum Beispiel das Befüllen von Pools und das Bewässern von Gärten eingeschränkt werden. Und ob Tesla seine Produktion so schnell hochfahren kann wie erhofft, bleibt damit abzuwarten. Zugute kommen könnte Tesla, dass die Autoproduktion Ende März erst langsam hochfährt, in diesem Jahr also noch nicht so viel Wasser benötigt.

Denkbar sei aber auch, dass das Landesamt für Umwelt beziehungsweise das Umweltministerium wegen der Tragweite der Entscheidung eine Sondererlaubnis ausspreche. Ähnlich äußerte sich WSE-Chef André Bähler gegenüber dem RBB. Das Landesumweltamt könne eine Duldung aussprechen und so die Förderung weiter ermöglichen, bis die Öffentlichkeitsbeteiligung nachgeholt sei. Diese Möglichkeit hatte auch das Gericht bei der Urteilsverkündung angedeutet.

Ist genügend Grundwasser da?

Ein Absinken des Wasserpegels von Seen und des Grundwasserstandes durch die erhöhte Wasserförderung schloss das Landesumweltamt ebenso wie der Wasserverband aus. Dem folgte das Gericht. Eine ausreichende Grundwasserneubildung sei auch mit der erhöhten Wasserentnahme gegeben. Das Gericht stellte auch klar, dass die Grundwassermenge auch langfristig ausreiche, „um die Bevölkerung und Industrieansiedlungen zu versorgen“.

Die klagenden Umweltverbände hegen dagegen Zweifel, ob die Folgen für das Grundwasservorkommen ausreichend untersucht wurden. Laut Landesumweltamt war das der Fall. Die ausreichende Grundwasserneubildung für die nächsten 30 Jahre sei gesichert. Der Nutzungsgrad des Grundwasservorkommens würde sich von 18,8 Prozent im Verbandsgebiet nur leicht auf 19,3 Prozent erhöhen.

Kläger-Vertreter Thorsten Deppner hält die Folgen für den Grundwasserspiegel für massiv unterschätzt. Er verwies auf die seit Jahren eher abnehmenden Grundwasserstände und auf eine zu erwartende Verschärfung dieses Trends im Zuge des Klimawandels.

Wurden Umweltprüfungen versäumt?

Nein, urteilte das Gericht: Eine Vorprüfung sei korrekt durchgeführt worden mit dem Ergebnis, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nötig ist. Ebenfalls seien eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung und die Prüfung des wasserrechtlichen „Verschlechterungsverbotes“ fehlerfrei erfolgt, hieß es.

Von Torsten Gellner