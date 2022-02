Gericht bestätigt: Polizei durfte Corona-„Spaziergänge“ in Cottbus verbieten

Potsdam

Die Polizei in Cottbus durfte als „Spaziergänge“ getarnte Demonstrationen in Cottbus verbieten. Damit gemeint sind unangemeldete und von der Versammlungsbehörde nicht bestätigte Kundgebungen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab damit der Polizeidirektion Süd recht, die ein zweiwöchiges Verbot dieser spontanen Veranstaltungen erlassen hatte, nachdem Gegner der Corona-Politik in zahlreichen Zügen durch Cottbus gelaufen waren und dabei regelmäßig Eindämmungsbestimmungen missachtet hatten.

Die OVG-Richter schreiben in der Urteilsbegründung, bei den Spaziergängen seien „massive Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot“ festgestellt worden. Das bringe „erheblich erhöhte Ansteckungsgefahren“ mit sich.

Richter kassieren Urteil der Vorinstanz

Auf den Spaziergängen waren teilweise mehrere Tausend Menschen unterwegs. Die Polizei konnte oft keine Versammlungsleiter ausfindig machen.

Mit dem Urteil kassieren die Richter eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Cottbus vom 4. Februar, wonach das Verbot nicht rechtens sei. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte dagegen Beschwerde beim Oberlandesgericht eingereicht. Nach Auffassung der Cottbuser Richter hatte die Polizei nicht hinreichend dargelegt, weshalb von den Demonstrationen ein erhöhtes Infektionsrisiko sowie andere Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit ausgingen. In dem ersten Urteil hatte es geheißen: „Der pauschale Verweis auf Verstöße insbesondere gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und Einhaltung des Mindestabstandsgebots ohne Plausibilisierung und Darlegung konkreter Einzelheiten genügen nicht.“

Das Verbot in Cottbus galt ab dem 31. Januar und läuft bis zum 13. Februar, also diesem Sonntag. Ein Privatmann aus Cottbus hatte dagegen geklagt.

Das Urteil hat mutmaßlich auch Auswirkungen auf andere „Spaziergänge“ im Land. Gerichte könnten sich auf die letztinstanzliche Entscheidung zu den Cottbuser Vorgängen berufen.

Von Ulrich Wangemann