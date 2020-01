Gericht: „Migration tötet“ ist keine Volksverhetzung

Potsdam

Die NPD hat sich nicht der Volksverhetzung strafbar gemacht, als sie im Europawahlkampf 2019 Plakate aufhängte mit der Aufschrift: „Stoppt die Invasion: Migration tötet! Widerstand jetzt.“ Das hat das Landgericht Potsdam entschieden. Zwar sei die Wahlkampagne „unsachlich, geschmacklos sowie politisch unkorrekt“, jedoch von der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit gedeckt. Der Richterspruch erging bereits am 20. Dezember. Auf den Plakaten waren Städtenamen und Kreuze abgebildet.

Staatsanwaltschaft : Kriminalitätsverdacht gegen Zuwanderer

Die 3. große Strafkammer des Gerichts bestätigte damit einen Spruch des Amtsgerichts Potsdam vom 14. Oktober 2019. Damals hatte das Amtsgericht den Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam abgelehnt, die Plakate beschlagnahmen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, d er Slogan sei geeignet, alle Zuwanderer unter Kriminalitätsverdacht zu stellen und verächtlich zu machen. Zur Klärung der Rechtslage hatte die Generalstaatsanwaltschaft die Sache Gerichten zur Überprüfung gegeben.

Gericht: Alle Deutungen sind zu berücksichtigen

In dem Beschluss des Landgerichts heißt es, im Kontext einer Wahlkampfplakatierung seien alle möglichen Deutungen zu berücksichtigen. Das Gericht hat „erhebliche Zweifel“, dass der Spruch „ Migration tötet!“ dem unbefangenen Betrachter den Eindruck vermittle, „sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland lebende Ausländer oder Migranten seien als potenzielle Straftäter von Tötungsdelikten anzusehen“, heißt es in der Begründung des Gerichts. Vielmehr mache der Slogan „in abstrakter Weise auf vermeintliche Folgen der Migration aufmerksam“, welche die Partei als gegeben sähe. Eine „pauschale Verächtlichmachung aller Migranten“ sei dies nicht.

Kein genereller Aufruf zum Widerstand

Weiter ist laut dem Gericht der Spruch „Widerstand – jetzt“ nicht als „Aufforderung der Bevölkerung zum tatsächlichen Widerstand zu verstehen“. Der Wahlkampf-Zusammenhang müsse beachtet werden.

Schon in anderen Bundesländern hatten Gerichte im Sinne der rechtsradikalen Partei entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hatte einen ähnlichen Slogan durchgehen lassen, weil er nicht eindeutig genug sei. Das Verwaltungsgericht Gießen hatte Anfang Dezember für öffentliche Empörung gesorgt, weil der Richter die Behauptung „ Migration tötet“ für eine „empirisch zu beweisende Tatsache“ hält, wie er erklärte. Unter anderem kämen viele Migranten bei der Flucht um, so der Richter. Er hatte auch Bezüge zu salafistischen Morden, der Kölner Silvesternacht und Ehrenmorden hergestellt.

Die Brandenburger NPD sprach von einer „politischen Hexenjagd“ zur Europawahl. Es habe sich um einen „leider erfolglosen Versuch, den Wahlkampf der NPD zu sabotieren“ gehandelt.

