Eine 82 Jahre alte Autofahrerin aus Prenzlau (Landkreis Uckermark) hat am Samstag in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) gleich zwei Unfälle verursacht, bei denen vier Menschen verletzt wurden. Zuerst rammte sie eine Radfahrerin, danach prallte sie in ein entgegenkommendes Auto. Die Radlerin und die Beifahrerin der 82-jährigen Unfallverursacherin wurden schwer verletzt.